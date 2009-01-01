Россия на учениях "Запад-2017" отработала нанесение массированного ядерного удара — Турчинов

Турчинов отметил, что 20 сентября РФ завершила активную фазу учений "Запад-2017".

Пуск МБР РС-24 «Ярс» на российском испытательном космодроме «Плесецк». Скриншот

Россия на завершающем этапе совместных с Беларусью учений "Запад-2017" отработала нанесение массированного ядерного удара.

Об этом идет речь в комментарии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, сообщает пресс-центр СНБО.

По его словам, 20 сентября РФ завершила активную фазу учения "Запад-2017". На последнем этапе было отработано условное нанесение массированного ракетно-ядерного удара с привлечением сил и средств всех трех компонентов ядерной триады.

Секретарь СНБО также заявил, что во время последнего дня учений для отработки ракетно-ядерного удара привлекались шесть самолетов дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3. Они выполняли полеты в воздушном пространстве Баренцевого, Балтийского и Норвежского морей.

"Ракетные войска стратегического назначения были представлены боевым расчетом из состава 14 ракетной дивизии, который осуществил учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) по целям на полигоне "Кура" (полуостров Камчатка), — говорит Турчинов.

Кроме того Турчинов отметил, что "ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Дмитрий Донской" Северного флота РФ произведен электронный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования".

Напомним, министр обороны Польши Антони Мацеревич заявлял, что Россия на учениях "Запад-2017" планирует применить ядерное оружие.

Напомним, с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси и трех полигонах РФ проходят совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017".

По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

видео: facebook.com/mod.mil.rus