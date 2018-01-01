Россия начала досмотр судов, следующих в Украину

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1 / 2 ФСБ досматривает суда в Азовском море (dpsu.gov.ua)

Пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ остановил теплоход, следовавший в Мариуполь.

Украинскими пограничниками зафиксированы случаи остановки и досмотра ФСБ РФ невоенных судов, следующих в Украину.

"Пограничниками Донецкого пограничного отряда зафиксировано уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра. Суда, начиная с 30 апреля, оккупанты останавливают ежедневно для осмотра и идентификации суднокоманды", — сообщает пресс-служба ГПСУ.

30 апреля пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ остановил теплоход (в суднокоманде — граждане Турции, Грузии, Египта, Нигерии), следовавший по маршруту Греция (Чиос) — Украина (Мариуполь).

"Оккупантами был осуществлен осмотр судна и проведена идентификация членов суднокоманды. Замечаний со стороны оккупантов не последовало", — отмечают в Госпогранслужбе.

В тот же день так же остановили теплоход, следовавший по маршруту Израиль (Ашдод) — Украина (Мариуполь), а его суднокоманда состояла из украинцев. На следующий день представители РФ остановили теплоход под флагом Болгарии (среди экипажа — граждане Болгарии), следовавший по маршруту Италия (Ногаро) — Украина (Мариуполь).

Кроме того, по информации ведомства, некоторые суда проверяют по несколько раз.

"Так, во время оформления теплохода под флагом Мальты (среди экипажа: 16 граждан Украины и 2 гражданина Турции), направляющегося по маршруту Италия (Монфальконе) — Украина (Мариуполь), судно во время прохождения Керченского пролива было остановлено таким же образом, а уже во время следования судна рекомендованным курсом в Азовском море по траверзу Бердянской Косы оно снова был остановлено оккупантами для повторного осмотра и идентификации членов суднокоманды", — рассказывают в ГПСУ.

До этого представители РФ остановили судно под флагом Панамы (судокоманда в составе граждан Турции и Грузии), которое следовало по маршруту Италия (Маргера) — Украина (Мариуполь).

"Отметим, что никаких замечаний при этом не следует, однако россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов, следующих в сторону Украины", — подытожили в Госпогранслужбе.

Напомним, в МИД России заявили о существующей опасности захвата российских судов украинскими силовыми структурами. В ведомстве рассказали о "провокационных действиях" властей Украины.

Сейнер "Норд" был задержан украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано, а позже отконвоированно в порт Бердянска. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Владимира Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма. 10 апреля Горбенко выпустили из СИЗО.

В ответ на ситуацию вокруг экипажа задержанного суда "Норд" в Министерстве иностранных дел России пригрозили Украине ответными действиями.

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