Россия начинает нервничать. Запад поддерживает украинскую позицию по миротворцам на Донбассе

Украина и Запад фактически согласовали общую позицию по миротворческой миссии на Донбассе.

Reuters

Российская Федерация начинает нервничать из-за поддержки иностранными государствами украинского видения размещения миротворческой миссии на всей территории Донбасса, включая неконтролируемый правительством Украины участок российско-украинской границы.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сказала в эфире радио "Голос Столицы", пишет УНИАН

Отвечая на вопрос, о чем недавно говорили спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер и министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи спецпредставителя США с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде, она сказала, что тема направления миссии по поддержанию мира на Донбассе является одной из главных во время разговоров.

"И мы согласовывали с нашими партнерами, не только с США, а также с Германией, Францией, довели до сведения других партнеров в Совете безопасности (ООН) нашу позицию — у нас фактически согласована общая позиция по миротворческой миссии, она, прежде все, распространяться на всю территорию оккупированного Донбасса.

Во-вторых — обязательно включать неконтролируемый участок границы, конечно, чего не хочет Российская Федерация, потому что именно там проходит огромный поток наемников, оружия, техники и вооруженных воинских подразделений...

В-третьих, обязательно никакой легализации, никаких разговоров согласования с так называемыми этими марионетками и быть не может, чего хочет Россия", — подчеркнула Беца.

Также она сказала, что "никаких россиян и российских миротворцев быть не может".

"Мы обсуждаем непосредственно со спецпредставителем США по Донбассу сейчас как раз вопрос этой миротворческой миссии, то есть мы согласовываем наши основные элементы, логику направления миротворческой миссии. Но сейчас мы работаем также и с другими партнерами, потому что нам нужна поддержка всех членов Совета безопасности", — сказала Беца.

Кроме того, дипломат сказала, что есть понимание того, что Россия фактически не заинтересована в том, чтобы механизм направления миротворцев на Донбасс развивался несмотря на внесение в сентябре российского проекта резолюции в Совет безопасности ООН.

Также она заявила, что работа над российским проектом резолюции не ведется.

"Мы не работаем в рамках этого проекта. Это оно медийно может так выглядит, а на самом деле мы совершенно не работаем по этому проекту. Вообще никто из партнеров в рамках ООН не поддержал этот российский проект, и он не рассматривался ни на каком официальном форуме, ни на каких комитетах. Абсолютно все понимают, для чего он был внесен. Мы обсуждаем логику миротворческого процесса, мы обсуждаем элементы основные, потому что есть определенный механизм, как они направляются, из чего состоит миротворческая миссия, и конечно, россияне нервничают, потому что они видят, что нас поддерживают и Штаты, и Германия, и Франция, и многие наши другие партнеры. Мы имеем поддержку Великобритании", — сказала Беца.

"Мы согласовываем и проводим консультации также с другими партнерами и Россия начинает нервничать. Это видно даже по их заявлениям", — отметила Беца.

Стоит отметить, что ранее Климкин сообщал, что Украина, США и Германия имеют фактически готовый проект резолюции ООН о миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина намерена сделать из миротворцев ООН на Донбассе "оккупационные войска", но Россия не позволит "перерезать его контакты" "с внешним миром".

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