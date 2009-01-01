Россия намекнула на возможный обмен похищенных украинских пограничников

Слободян сообщил, что российская сторона намекнула на возможный обмен в одном из писем.

Об этом сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала 112 Украина.

Слободян сообщил, что российская сторона намекнула на возможный обмен в одном из писем.

"Одно из писем, которое мы недавно получили от россиян, свидетельствует о том, что они как будто готовы к диалогу, намекнули на зеркальные меры с нашей стороны. Может, действительно, будут пытаться инициировать обмен наших военнослужащих на", — сказал он.

По его мнению, вернуть украинцев домой будет непросто и это займет некоторое время.

Напомним, 4 октября прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения во время мониторинга госграницы двух пограничников "Знобь-Новгородское" Сумского погранотряда.

В последний раз пограничники выходили на связь 3 октября около 20:00. Впоследствии вблизи с. Знобь-Трубчевская на границе было найдено брошенное транспортное средство, принадлежащее одному из пропавших военнослужащих. При осмотре автомобиля были обнаружены мобильные телефоны пограничников.

Впоследствии в России заявили о задержании украинских пограничников.

Как сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян, в России суд арестовал двух украинских пограничников, которые, патрулируя участок границы в Сумской области, попали в руки ФСБ.