"Россия не готова". Тука оценил вероятность масштабного наступления РФ на Донбассе

Нужно не забывать, что эти идиоты обсуждали возможность, какой именно украинский город они будут "освобождать", подчеркнул замминистра.

Российский военный 24tv.ua

На Донбассе любое наступление России без использования авиации и ракетного вооружения приведет к огромнейшим потерям.

Такое заявление сделал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает "Сегодня".

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, возможно ли в ближайшее время полномасштабное наступление России.

"Вне всякого сомнения, Россия к этому не готова. В то же время нужно не забывать, что эти идиоты пару дней назад у Киселева кажется (российский пропагандист Дмитрий Киселев, который ведет свою программу на одном из российских каналов — ред.) обсуждали возможность, какой именно украинский город они будут "освобождать" по опыту "освобождения" Алеппо. Вот чисто братский народ", — отметил Тука.

Напомним, ранее главари кормят боевиков слухами о новом наступлении у Авдеевки и возвращении потерянных позиций.