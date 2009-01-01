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"Россия не готова". Тука оценил вероятность масштабного наступления РФ на Донбассе

Сегодня, 14:25

Нужно не забывать, что эти идиоты обсуждали возможность, какой именно украинский город они будут "освобождать", подчеркнул замминистра.

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Российский военный 24tv.ua
На Донбассе любое наступление России без использования авиации и ракетного вооружения приведет к огромнейшим потерям.

Такое заявление сделал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщает "Сегодня".

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, возможно ли в ближайшее время полномасштабное наступление России.

"Вне всякого сомнения, Россия к этому не готова. В то же время нужно не забывать, что эти идиоты пару дней назад у Киселева кажется (российский пропагандист Дмитрий Киселев, который ведет свою программу на одном из российских каналов — ред.) обсуждали возможность, какой именно украинский город они будут "освобождать" по опыту "освобождения" Алеппо. Вот чисто братский народ", — отметил Тука.

Напомним, ранее главари кормят боевиков слухами о новом наступлении у Авдеевки и возвращении потерянных позиций.

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Тука, Россия, Донбасс, наступление
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