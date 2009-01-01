Россия не хочет видеть миротворцев ООН на границе

Россия в очередной раз заявила, что не является стороной в конфликте на Донбассе, поэтому нет смысла в миротворцах на границе.

Reuters

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов в интервью ТАСС.

"Они [представители Украины] хотят развертывания ооновцев по всей территории Украины, включая российско-украинскую границу. Россия не является стороной в этом конфликте, поэтому нет никакого смысла в развертывании миротворцев на границе", — заявил он.

Гатилов считает, что в минских договоренностях "есть целый ряд вопросов, которые должны быть решены до того, как дело перейдет в разговор о российско-украинской границе".

"Украинцы все ставят с ног на голову — первым делом они хотят перекрыть границу России с Украиной, а потом уже решать или не решать вопросы, связанные с другими аспектами урегулирования", — отметил он.

"Такой подход мы не разделяем, поскольку он противоречит минским договоренностям", — считает замглавы МИД России.

Напомним, Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Украина и Россия постепенно приходят к пониманию того, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории Донбасса, включая оккупированные территории.

Как известно, 5 сентября Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".

Позже Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

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