Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Донбассе — Волкер

Волкер ожидает, что к концу года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята

Миротворцы ООН, иллюстрация. un.org

Об этом сказал Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с депутатами Верховной Рады в Киеве, сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем в Facebook.

На вопрос, возможно участие россиян в качестве миротворцев на Донбассе, Волкер ответил: "Я не могу это представить".

По словам Найема, для Волкера критически важно, чтобы миротворческая миссия была военизированной, а не просто мониторинговой и действовала на участке российско-украинской границы, которая сейчас неподконтрольна Украины.

Кроме того, по словам депутата, Волкер ожидает, что к концу года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята. Он отметил, что критическим в этой резолюции будет вопрос контроля над российско-украинской границе.

"Причем именно активного контроля военизированной миссией, а не пассивного мониторинга", — подчеркнул Волкер.

Также спецпредставитель выразил свою позицию относительно российского проекта Северный поток.

"Это чисто политический проект. Никакой экономической составляющей в нем нет, поскольку возможность доставки российского газа в Европу уже есть, и никакого другого газа или других скважин, для которых нужен еще один поток не существует. А единственная цель строительства нового потока — это наказать Украину и лишить ее дохода от транзита", — подчеркнул он.

Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал Волкеру, чего Украина ждет от США.