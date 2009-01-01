Россия не может участвовать в миротворческой миссии на Донбассе — Волкер

Волкер ожидает, что к концу года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята
Об этом сказал Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с депутатами Верховной Рады в Киеве, сообщил народный депутат от БПП Мустафа Найем в Facebook.
На вопрос, возможно участие россиян в качестве миротворцев на Донбассе, Волкер ответил: "Я не могу это представить".
По словам Найема, для Волкера критически важно, чтобы миротворческая миссия была военизированной, а не просто мониторинговой и действовала на участке российско-украинской границы, которая сейчас неподконтрольна Украины.
Кроме того, по словам депутата, Волкер ожидает, что к концу года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята. Он отметил, что критическим в этой резолюции будет вопрос контроля над российско-украинской границе.
"Причем именно активного контроля военизированной миссией, а не пассивного мониторинга", — подчеркнул Волкер.
Также спецпредставитель выразил свою позицию относительно российского проекта Северный поток.
"Это чисто политический проект. Никакой экономической составляющей в нем нет, поскольку возможность доставки российского газа в Европу уже есть, и никакого другого газа или других скважин, для которых нужен еще один поток не существует. А единственная цель строительства нового потока — это наказать Украину и лишить ее дохода от транзита", — подчеркнул он.
Напомним, спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал Волкеру, чего Украина ждет от США.