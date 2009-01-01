Россия несет прямую ответственность за решение конфликта на Донбассе — европарламентарий

В ЕС обеспокоены присутствием российской военной техники и солдат на Донбассе.

Об этом в Страсбурге на пленарном заседании Европейского парламента, в рамках которого состоялось обсуждение ухудшения ситуации на востоке Украины, сказал представитель Совета ЕС Иан Борг, выступавший вместо высокого представителя ЕС Федерики Могерини, пишет УНИАН.

По его словам, в ЕС обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и персонала на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

"Россия несет прямую ответственность и должна помочь достичь решения этого кризиса. Мы будем продолжать призывать Россию использовать свое влияние на сепаратистов, поддержать выполнение Минских обязательств в полном объеме. Мы остаемся обеспокоены информацией о присутствии российского военного оборудования, персонала на территории, захваченной сепаратистами", — сказал он.

Европарламентарий напомнил, что 3 февраля Могерини говорила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, где она подчеркнула "необходимость немедленно прекратить огонь и проложить путь выполнению Минским договоренностям, включая политическим".

Представитель Совета ЕС отметил, что Украина остается номером один в повестке дня, потому что нелегальная аннексия Крыма и дестабилизация восточной Украины стала вызовом фундаментам международной системы и безопасности всего континента.

"Прежде всего, мы срочно должны прекратить страдания наших украинских друзей. Смерти невинных гражданских в конфликте являются недопустимыми, это абсурд. Бои в районе Авдеевки привели к потерям с обеих сторон, а сотни гражданских были вынуждены покинуть свои дома", — сказал он.

Борг также отметил, что была поражена важна инфраструктура, предназначенная для поставки воды и электричества, отопления и газа, а много домов было повреждено.

"Гуманитарная ситуация ухудшилась из-за тяжелой зимы. Сейчас уровень боев уменьшился, жители и власти Украины мобилизованы вместе с представителями гуманитарных организаций, что помогло предотвратить гуманитарную катастрофу. Но не забывайте, что с начала конфликта более 10 тыс. людей погибли, 10 тыс. были ранены и свыше 3,8 млн требуют гуманитарной помощи", — подчеркнул представитель Совета ЕС.

Борг выразил убеждение, что необходимо "оказывать давление на соответствующих игроков, чтобы они уважали прекращение огня и предоставили доступ на все территории представителям гуманитарных организаций.

"После двух с половиной лет мы еще видим, что Минские договоренности не выполнены полностью. Ежедневно поступают доклады о ряде нарушений режима прекращения огня, об использовании запрещенного оружия, артиллерии и танков, о запрете деятельности для мониторинговой миссии ОБСЕ и недостаточности прогресса по отводу сил. Срочно необходим положительный обратный процесс", — сказал он.

Политик напомнил, что Могерини посетила Вашингтон на прошлой неделе, где встречалась со своими американскими коллегами и украинский вопрос был центральным во время переговоров Могерини с представителями администрации Трампа.

"Она использовала эту возможность, чтобы еще раз огласить общую позицию ЕС, в том числе и относительно санкций. Мы не видим санкции как цель, но как инструмент. Мы продолжаем говорить снова и снова, что, когда Минские договоренности будут выполнены, санкции будут сняты. Это также означает, что, как долго договоренности не будут выполнены, санкции будут оставаться на месте", — напомнил он позицию ЕС.

По словам Борга, также европейская и американская стороны обсудили вопросы по поддержке выполнения Минских договоренностей. При этом представитель Совета ЕС отметил, что ЕС к этому готов. Так, Брюссель увеличил финансовую и техническую поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы готовим комплексную программу для территорий, контролируемых правительством вблизи линии соприкосновения. Мы хотим поддержать экономическое развитие, социальное вовлечение и создание рабочих мест. Это будет продолжено программой финансовой помощи на период 2018-2020 годов, чтобы подготовить основу для больших усилий по реконструкции, когда это позволят условия", — отметил он.

Ранее депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Михаэль Галер выразил мнение, что эскалация Россией ситуации на востоке Украины является испытанием реакции администрации нового президента США — Дональда Трампа.