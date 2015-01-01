Россия ни при чем: у Лаврова открестились от Минских соглашений

РФ не является стороной Минских соглашений — несмотря на то, что декларацию в поддержку этого документа подписал Путин.

Переговоры в Минске, иллюстрация izvestia.kiev.ua

В Министерстве иностранных дел РФ объявили, что Россия не является стороной Минских соглашений —несмотря на то, что комплекс мер по их выполнению подписал на то время посол РФ в Украине Михаил Зурабов, а декларацию в поддержку этого документа подписал президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя принятия в США закона о расходах на оборону, пишет УНИАН.

"Упорное увязывание двухсторонних контактов по военной линии с украинским кризисом не может не вызывать удивление. Американским партнерам пора признать очевидное — решение населения аннексированного Крыма вернуться в состав России и нынешнее удручающее положение дел в Украине являются следствием не мифической "российской агрессии", а прямым результатом государственного переворота в Киеве почти три года назад, идеологом и куратором которого была нынешняя администрация США.

Вместо того, чтобы упрекать нас в "несоблюдении" Минских соглашений, стороной которых мы вообще не являемся, Вашингтону следовало бы, наконец, заставить выполнять их своих киевских клиентов, явно незаинтересованных в мирном урегулировании конфликта на Донбассе", – сказала Захарова.

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