"Эффект магнита". Журналист считает, что Россия никогда не отстанет от Украины

Власти РФ рассматривают нашу страну как зону своих национальных интересов, отметил Цимбалюк.

Россия никогда не отстанет от Украины, полагает Роман Цимбалюк joinfo.ua

Журналист Роман Цимбалюк считает, что Российская Федерация никогда не отстанет от Украины, соседняя страна всегда "будет иметь эффект магнита для нас".

Украинцам не следует рассчитывать на то, что президента РФ Владимира Путина свергнут, "придет какой-нибудь добрый Петров" и отстанет от нашего государства, рассказал он "Обозревателю".

По словам собеседника, с точки зрения геополитики российские власти рассматривают Украину как зону своих национальных интересов.

"То, что они делают, исходя из этого пункта, выглядит странно. Исходя из политических интересов, как минимум, нельзя убивать людей, нападать, захватывать территории и так далее", — добавил аналитик.

В то же время журналист подчеркнул, что "Россия — страна очень большая и богатая, у нее есть ядерная бомба, и она всегда будет иметь эффект магнита для нас". "... в российском обществе есть масса настроений о том, что Украина как независимое государство — это какая-то нелепица", — заявил Цимбалюк.

Ранее российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова выразила мнение, что Украина и РФ смогут установить нормальные отношения при условии, когда последняя страна "сумеет решать собственные проблемы и не за счет обращения к своим комплексам".