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Россия, обостряя ситуацию на Донбассе, испытывает реакцию администрации Трампа — евродепутат

Сегодня, 19:29

РФ "нечего делать на украинской земле", сказал Галер.

Россия, агрессия, флаг
Флаг России, иллюстрация mir24.net
Депутат Европейского парламента, член комитета по иностранным делам Михаэль Галер считает, что эскалация Россией ситуации на востоке Украины является испытанием реакции администрации нового президента США — Дональда Трампа.

Об этом он рассказал в Брюсселе на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны в рамках обсуждения обострения на Донбассе, пишет УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что РФ "нечего делать на украинской земле".

"Мы очень обеспокоены ухудшением ситуации, и у меня нет сомнений, что агрессор, а это — Россия, испытает, как будет реагировать, или не будет реагировать на это новая администрация США", — отметил евродепутат.

По его словам, необходимо продолжать поддерживать жертв агрессии и оказывать давление на РФ для того, чтобы она сосредоточилась на выполнении Минских соглашений. "... лучшим ответом агрессору будет предоставление Украине безвизового режима (с ЕС — ред.)", — отметил Галер.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Российской Федерации не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке Донецкой области и по всей линии фронта на Донбассе.

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Донбасс, Россия, Европарламент, Галер, Трамп, безвизовый режим, Минские соглашения
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