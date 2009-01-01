Россия, обостряя ситуацию на Донбассе, испытывает реакцию администрации Трампа — евродепутат

РФ "нечего делать на украинской земле", сказал Галер.
Об этом он рассказал в Брюсселе на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны в рамках обсуждения обострения на Донбассе, пишет УНИАН.
В то же время он подчеркнул, что РФ "нечего делать на украинской земле".
"Мы очень обеспокоены ухудшением ситуации, и у меня нет сомнений, что агрессор, а это — Россия, испытает, как будет реагировать, или не будет реагировать на это новая администрация США", — отметил евродепутат.
По его словам, необходимо продолжать поддерживать жертв агрессии и оказывать давление на РФ для того, чтобы она сосредоточилась на выполнении Минских соглашений. "... лучшим ответом агрессору будет предоставление Украине безвизового режима (с ЕС — ред.)", — отметил Галер.
Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Российской Федерации не дали спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию в Авдеевке Донецкой области и по всей линии фронта на Донбассе.