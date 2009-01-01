Россия очень хочет рассорить Украину и Польшу — дипломат

РФ пытается не допустить тесного сотрудничества между странами, считает Трюхан.
Об этом он рассказал в комментарии "Обозревателю".
В то же время эксперт подчеркнул, что РФ пытается не допустить оборонного союза стран, да и вообще тесного сотрудничества.
"Москва очень хочет рассорить Украину и Польшу как двух потенциально мощных союзников. Население обеих стран составляет около 80 млн человек", — отметил собеседник.
По его словам, "в Польше хорошо развита экономика, она занимает весомое место в международных организациях, у Украины в свою очередь есть опыт противостояния российской агрессии".
Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в реализации планов Кремля по Украине "многое не складывается" — "лопнули" идеи "Новороссии" и "Малороссии".