Россия очень хочет рассорить Украину и Польшу — дипломат

РФ пытается не допустить тесного сотрудничества между странами, считает Трюхан.

Флаги Польши и Украины, иллюстрация Обозреватель

Дипломат, глава правления общественной организации "Європейський Рух України" Вадим Трюхан заявил, чтоочень хочет рассорить Украину и Польшу.

Об этом он рассказал в комментарии "Обозревателю".

В то же время эксперт подчеркнул, что РФ пытается не допустить оборонного союза стран, да и вообще тесного сотрудничества.

"Москва очень хочет рассорить Украину и Польшу как двух потенциально мощных союзников. Население обеих стран составляет около 80 млн человек", — отметил собеседник.

По его словам, "в Польше хорошо развита экономика, она занимает весомое место в международных организациях, у Украины в свою очередь есть опыт противостояния российской агрессии".

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в реализации планов Кремля по Украине "многое не складывается" — "лопнули" идеи "Новороссии" и "Малороссии".