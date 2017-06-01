"Россия перестанет существовать". Экс-депутат Госдумы оценил вероятность распада РФ

РФ стала опасным государством для всего мира и это очень серьезная проблема для Германии, Франции, Соединённых Штатов, считает Боровой.

Экс-депутат Госдумы оценил вероятность распада РФ epochtimes.ru

Россия принесет извинения Украине, а после этого начнется восстановление нормальных отношений между Украиной и новой РФ, где не будет "империалистов и чекистов"

Об этом заявил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Константин Боровой в интервью "Апострофу".

По его мнению, это произойдет довольно быстро.

"Возможно, если оставаться в рамках определений, то это может и не случиться, потому что Россия перестанет существовать. Сейчас делается все возможное для распада России. Вероятность очень велика.

Я надеюсь, что это произойдет при нашей жизни, и Россия, кстати говоря, принесет извинения не только Украине, но и не забудет принести извинения странам Балтии за оккупацию, которая продолжалась 40 лет", — отметил он.

Российский политик подчеркнул, что РФ стала опасным государством для всего мира и это очень серьезная проблема для Германии, Франции, Соединённых Штатов.

"Все эти проблемы возникали спонтанно и независимо, но причина у них одна — авторитарный режим в России, который способен выживать, только осуществляя внешнюю агрессию, поддерживая у собственных граждан ненависть ко всему остальному миру. Это Запад, Украина, Грузия, страны Балтии", — добавил Боровой.

Напомним, ранее в Минюсте назвали руководителя спецоперации по захвату Россией Крыма в 2014 году.