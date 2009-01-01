Россия "перевозбудилась" из-за иска Украины, суд в Гааге очень напрягает Москву — Геращенко

Процесс в Гааге вызвал серьезное внимание в голландских и мировых СМИ, это все очень напрягает Москву, пишет нардеп.

Заседание суда в Гааге, иллюстрация. twitter.com/MFA_Ukraine Российская сторона в Международном суде ООН в Гааге использует пропаганду, манипуляции и откровенную ложь.

Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebok.

Нардеп напомнила, что сегодня проходит очередной раунд заседания Международного суда ООН в Гааге.

"РФ очень перевозбудилась по иску против нее. Процесс вызвал серьезное внимание в голландских и мировых СМИ, это все очень напрягает Москву", — отмечает Геращенко.

Политик также считает, что Россия должна ответить за финансирование терроризма на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, нарушения прав человека и дискриминацию украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

"Нет никакого сомнения, что сегодня российская машина пропаганды, лжи, манипуляций работать в Гааге по полной. Слушаем, фиксируем, фиксируем каждый факт лжи, ибо за финансирование терроризма, и за нарушение прав человека, и за дискриминацию украинцев и крымских татар на оккупированных территориях, за заложников, за все РФ должна ответить", – отмечает нардеп.

Геращенко также возмущена словами российского представителя о том, что оружие лежало в шахтах Донбасса.

"Согласно этой логики, там лежали "Бук", из которого сбили малазийский "Боинг" ... в шахтах лежать новейшие "Грады", "Буратино" и другое смертоносное оружие, поэтому в шахты не пускают миссию СММ ОБСЕ",— отметила нардеп

Геращенко также надеется, что эта лож РФ будет развенчана в суде и о ней услышит весь мир.

Напомним, 6 марта, в Международном суде ООН в Гааге представитель Украины, заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль весьма эмоционально открыла исторические слушания по делу "Украина против России".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина ожидает от Международного суда ООН в нидерландской Гааге по иску против России решений, которые, в частности, остановят поставки оружия на захваченные территории Донбасса и прекратят притеснения людей в захваченном Крыму.