Россия по максимуму старается "утилизировать" сброд на Донбассе — ветеран АТО

В Кремле прекрасно понимают, что большая часть из толпы злоумышленников уйдет в РФ, считает Колесников.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

Властисейчас по максимуму стараются "утилизировать" сброд на Донбассе, "цинично и просто".

Об этом ветеран АТО, военный эксперт Юрий Колесников рассказал в комментарии "Обозревателю".

По его словам, в Кремле прекрасно понимают, что большая часть из толпы злоумышленников уйдет в РФ.

"Сейчас они по максимуму стараются утилизировать весь этот сброд... Понимают ли это на оккупированной территории? Я не знаю. Вообще не уверен, что они хоть что-то понимают", — добавил собеседник.

Ранее политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно-Белковская говорила, что Москва может грозить Киеву разворачиванием широкомасштабного наступления на востоке Украины, но красивого выхода из войны на Донбассе для России нет.