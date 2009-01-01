Россия подавится Крымом и вернет его туда, откуда украла — посол Украины в Хорватии

Посол заявил, что "западные политические элиты прекрасно знают, что именно Крым является главной проблемой".

Reuters

Посол Украины в Хорватии заявил, что Россия будет вынуждена вернуть аннексированнйы Крым "туда, откуда украла".

Такое заявление сделал Александр Левченко в интервью хорватскому изданию "7Dnevno", сообщается на сайте посольства.

"Крым является тем куском, которым Москва подавится. Она будет вынуждена вернуть его туда, откуда и украла", — говорит посол.

Посол также отметил, что "сегодня внимание мирового сообщества в большей степени обращено к Донбассу, потому что там проливается кровь. Но и о Крыме никто не забывает", — сказал Левченко.

Кроме того, отметил посол, что "западные политические элиты прекрасно знают, что именно Крым является главной проблемой. Потому что Крым Россия не только оккупировала, но и аннексировала, то есть провозгласила его частью своей территории".

"Это первая в истории Европы аннексия со времен Гитлера. Пока она продолжается, международное право и система безопасности Европы и мира остаются разрушенными. Никто не смирится с тем, чтобы бандитизм стал основным принципом межгосударственных отношений", — подчеркнул Левченко.

Посол также считает, что "преступление путинского режима заключается и в том, что он разрушил вековую дружбу между двумя близкими народами.

"Конечно, когда Россия уйдет из оккупированных территорий и осудит режим Путина, мы восстановим нормальное межгосударственное сотрудничество, но раны еще долго не смогут зажить, а настоящая дружба станет возможной только через несколько поколений", — подытожил посол.

Напомним, депутат парламента Литвы Линас Бальсис предложил отобрать Калининградскую область от России и вернуть ее Европе в отместку за аннексию украинского Крыма.