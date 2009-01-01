Кремль хочет разрушить нашу страну именно политическим путем, считает Пионтковский.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

поняла, что военное покорение Украины невозможно,русское население нашей страны тоже не поддержало.

Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал "Гордону".

В то же время он подчеркнул, что РФ остается только впихнуть "Лугандонию" (захваченные территории Донбасса — ред.) в украинское государство.

"И, конечно, РФ попытается легализовать руководство боевиков. То есть сделать тех же главарей ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого частью политического поля Украины", — отметил аналитик.

По его словам, тем самым Москва рассчитывает блокировать европейский вектор развития страны."Я не исключаю, что Захарченко и Плотницкого могут поменять на других людей, но своей линии Кремль будет придерживаться и дальше", — добавил эксперт.

"Для них важно разрушить Украину именно политическим путем. А это как раз и связно с впихиванием "Лугандонии" в страну. Все заявления с российской стороны о возможном применении авиации на Донбассе похожи на крики: "Держите меня, я сумасшедший", — сказал Пионтковский.

"Это попытки заставить Запад надавить на Киев, чтобы он согласился на российскую интерпретацию Минских соглашений", — считает собеседник издания.

Ранее украинский журналист Виталий Портников писал, что Александру Захарченко и Игорю Плотницкому будет подписан приговор, как только в Кремле придут к окончательному решению о будущем захваченных территорий Донбасса.