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Россия поняла, что военное покорение Украины невозможно — эксперт

Сегодня, 14:05

Кремль хочет разрушить нашу страну именно политическим путем, считает Пионтковский.

Россия, агрессия, флаг
Флаг России, иллюстрация mir24.net
Российская Федерация поняла, что военное покорение Украины невозможно, проект "Новороссия" русское население нашей страны тоже не поддержало.

Об этом российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал "Гордону".

В то же время он подчеркнул, что РФ остается только впихнуть "Лугандонию" (захваченные территории Донбасса — ред.) в украинское государство.

"И, конечно, РФ попытается легализовать руководство боевиков. То есть сделать тех же главарей ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого частью политического поля Украины", — отметил аналитик.

По его словам, тем самым Москва рассчитывает блокировать европейский вектор развития страны."Я не исключаю, что Захарченко и Плотницкого могут поменять на других людей, но своей линии Кремль будет придерживаться и дальше", — добавил эксперт.

"Для них важно разрушить Украину именно политическим путем. А это как раз и связно с впихиванием "Лугандонии" в страну. Все заявления с российской стороны о возможном применении авиации на Донбассе похожи на крики: "Держите меня, я сумасшедший", — сказал Пионтковский.

"Это попытки заставить Запад надавить на Киев, чтобы он согласился на российскую интерпретацию Минских соглашений", — считает собеседник издания.

Ранее украинский журналист Виталий Портников писал, что Александру Захарченко и Игорю Плотницкому будет подписан приговор, как только в Кремле придут к окончательному решению о будущем захваченных территорий Донбасса.

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Россия, Донбасс, Новороссия, Пионтковский, Захарченко, Плотницкий, Новороссия, Минские соглашения
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