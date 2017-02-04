Россия поставила главарю ДНР ультиматум — разведка

В Минобороны РФ предупредили: в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом Захарченко будет смещен с должности.
Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные военной разведки.
По его словам, военно-политическое руководство РФ пытается заставить лидеров временно оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий.
"Вчера, 3 февряля, в Харцызске состоялось совещание между так называемым "главой ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ. Один из представителей России в ультимативной форме предупредил руководство ДНР, что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом последние будут смещены со своих должностей", — сказал Мотузяник.
Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что Захарченко истерит из-за "наступления" ВСУ. Приказал готовить эвакуацию жителей Донецка и Макеевки