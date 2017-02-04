Россия поставила главарю ДНР ультиматум — разведка

В Минобороны РФ предупредили: в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом Захарченко будет смещен с должности.

Александр Захарченко novostimira.net

Военное руководство России предупредило руководителей так называемой " Донецкой народной республики" (ДНР) , что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом они будут уволены со своих должностей.

Об этом сообщил на брифинге представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные военной разведки.

По его словам, военно-политическое руководство РФ пытается заставить лидеров временно оккупированных территорий Украины к активизации боевых действий.

"Вчера, 3 февряля, в Харцызске состоялось совещание между так называемым "главой ДНР" Александром Захарченко и военными кураторами из Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ. Один из представителей России в ультимативной форме предупредил руководство ДНР, что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом последние будут смещены со своих должностей", — сказал Мотузяник.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал, что Захарченко истерит из-за "наступления" ВСУ. Приказал готовить эвакуацию жителей Донецка и Макеевки