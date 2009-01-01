Россия поставляет боевикам на Донбассе бронетехнику и зенитные ракеты — международные аналитики

В отчете говорится, что в ДНР на вооружении есть 700 танков и 400 БМП, но такого количества вооружения они не могли захватить у ВСУ.

Россия торгует оружием как легально, так и поставляет его на Донбасс боевикам террористических организаций "Донецкой народной республики" (ДНР) и "Луганской народной республики" (ЛНР).

Как говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты, пишет ZN.UA.

Эксперты SIPRI отметили, доказательства поставок вооружения Россией в Донбасс сложно найти по ряду причин. Это и секретность поставок, и пропаганда, а также схожесть вооружения которым пользуются силы АТО и боевики.

В частности, отмечается, что в феврале на одном из российских телеканалов сообщили, что у боевиков ДНР на вооружении есть 700 танков и 400 БМП. Однако такое количество вооружения боевики не могли захватить у украинских военных.

Ранее Международные аналитики назвали крупнейших экспортеров оружия в мире.

В период с 2012 по 2016 годы совместная доля США и Россия в мировом экспорте оружия составила 56%. На долю США приходится 33%, а на долю России — 23% мирового экспорта оружия и военной техники. Третье место среди крупнейших экспортеров занимает, как и ранее, Китай (6,2 % в доле мирового экспорта), за ним следует Франция (6 %) и завершает пятерку Германия (5,6 %).