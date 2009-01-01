Россия потребовала от американского Госдепа закрыть сайт "Миротворец"

Российские власти в борьбе с украинским сайтом решились обратить за помощью к "заклятым друзьям" из Государственного департамента США
С таким заявлением сегодня, в четверг. 23 ноября, выступила руководитель Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, сообщает "ТАСС".
"Мы передали ноту в Госдеп США, где содержатся характеристики портала "Миротворец", а также в этом документе содержится требование отказать им в "американской прописке", так как от деятельности этого "миротворческого" сайта пострадал уже не один журналист", - сказала чиновница.
По ее словам, ответа от Госдепа в российском МИД пока не получили.
"Почувствуйте, что называется разницу. Эта пристальная слежка за любым шагом, который предпринимают российские средства массовой информации, и информацией, которую они распространяют, максимальное создание атмосферы нетерпимости к российским СМИ и абсолютное бездействие в отношении сайта, деятельность которого противоречит всем нормам корпоративной этики", - добавила Захарова.
Напомним, ранее в "чистилище" "Миротворца" попал сын легендарного российского композитора.