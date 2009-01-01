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Россия потребовала от американского Госдепа закрыть сайт "Миротворец"

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Российские власти в борьбе с украинским сайтом решились обратить за помощью к "заклятым друзьям" из Государственного департамента США

Миротворец
Открытые источники
Российские власти направили документ в Госдеп США с требованием отказать сайту "Миротворец" в "американской регистрации" из-за создания "атмосферы нетерпимости" к русским СМИ.

С таким заявлением сегодня, в четверг. 23 ноября, выступила руководитель Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, сообщает "ТАСС".

"Мы передали ноту в Госдеп США, где содержатся характеристики портала "Миротворец", а также в этом документе содержится требование отказать им в "американской прописке", так как от деятельности этого "миротворческого" сайта пострадал уже не один журналист", - сказала чиновница.

По ее словам, ответа от Госдепа в российском МИД пока не получили.

"Почувствуйте, что называется разницу. Эта пристальная слежка за любым шагом, который предпринимают российские средства массовой информации, и информацией, которую они распространяют, максимальное создание атмосферы нетерпимости к российским СМИ и абсолютное бездействие в отношении сайта, деятельность которого противоречит всем нормам корпоративной этики", - добавила Захарова.

Напомним, ранее в "чистилище" "Миротворца" попал сын легендарного российского композитора.

Теги:  
Россия, США, МИД, Захарова, Миротворец
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