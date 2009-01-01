Россия прикрутила краник боевикам — в "армии" ДНР резко сократят штаты и финансирование

В 1-м АК ДНР предусмотрено значительное уменьшение личного состава.

Боевики ДНР, иллюстрация Reuters

Среди командиров среднего звена взамечены слухи о переводе в скором времени частей и подразделений "армейского корпуса" по приказу российского командования на новую организационно-штатную структуру.

Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, в связи с этим предусмотрено значительное сокращение личного состава, объемов финансирования и других видов обеспечения. Согласно слухам, данное реформирование обусловлено общим сокращением помощи боевикам из России.

А тем временем в районе Донецка командование оккупантов продолжает уплотнение боевых порядков своих формирований на участке Вторая площадка — микрорайон Абакумова.

Фиксируется установка боевиками новых и обновление ранее установленных минно-взрывных заграждений как на участках, прилегающих к недостроенному участку Кольцевой дороги, так и в отдалённых посадках на этом направлении.

В течение суток на данном участке отмечалось сразу несколько групп сапёров противника, устанавливавших мины под прикрытием малых пехотных групп оккупантов, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в соседней ЛНР большинство командиров не прошли детектор лжи и были отстранены от службы.