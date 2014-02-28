Россия решила вводить войска в Украину еще до получения письма Януковича — экс-депутат Госдумы

Много публичных выступлений Пономарева несколько противоречат его показаниям, зафиксированным в протоколе допроса.

"Зеленые человечки" в Крыму. Reuters

Это следует из протоколов допроса экс-депутат Госдумы Российской Федерации Ильи Пономарева, который состоялся 19 декабря 2016 года, в деле о госизмене Януковича, пишет "Главком" ссылаясь на информацию источника в ГПУ.

Соответственно, по словам Ильи Пономарева, агрессия России была неизбежной. "Насколько я понимаю с точки зрения хронологии, решение о созыве Совета Федерации было принято раньше, чем пришло указанное обращение Януковича. От моих знакомых сенаторов, от кого именно на сегодняшний момент уже не помню, мне известно, что членов Совета Федерации обзванивали и рассылали приглашения на указанное внеочередное заседание Совета Федерации еще 28.02.2014 года", — говорится в протоколе.

Стоит отметить, что письмо Януковича Путину датировано 01.03.2014 года.

Далее в протоколе допроса Пономарев указывает, что о существовании письма Януковича ему стало известно из сообщений в СМИ, а его копию он увидел 3 марта 2014 года во время трансляции заседания Совбеза ООН.

"Я лично указанного обращения Януковича.Ф. не видел, читал о нем в СМИ, а также видел, как Постоянный представитель России в ООН Чуркин показывал копию указанного заявления на заседании Совета Безопасности ООН 03.03.2014".

Экс-представитель России в СБ ООН Виталий Чуркин демонстрировал письмо Януковича на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года.

В то же время, много публичных выступлений Пономарева несколько противоречат его показаниям, зафиксированным в протоколе допроса.

В частности, в своем недавнем интервью он указывает, что знал о существовании письма: "Суть в том, что Янукович написал письмо с просьбой ввести войска. Это письмо было показано публично на заседании Совета Федерации. Соответственно, мы, как парламентарии, об этом знали и давали показания, что это письмо было, что оно зачитывалось... Янукович не имел права писать это письмо, потому отсюда, с точки зрения украинского права, и возникает состав государственной измены. А мы, как свидетели, говорили о том, что он был и повлиял на действия России, которая, собственно, и составляет измену".

Зафиксированные в протоколах показания Пономарева для ГПУ во многом схожи с ранее опубликованными копиями допросов другого бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, расстрелянного в Киеве, которого прокуратура также долгое время называла ключевым свидетелем в деле Януковича.

Вороненков также в своих показаниях ссылался во многом на сообщения в СМИ. До сих пор в рамках процесса против экс-президента-беглеца гособвинение не смогло воспользоваться ранее данными письменными свидетельствами Вороненкова для ГПУ.

В свою очереди адвокаты Януковича, которые имеют доступ до всех материалов дела и протоколов допроса, неоднократно использовали в процессе эти противоречия или расплывчатые формулировки свидетелей в свою пользу.

Ранее адвокат Януковича, Виталий Мешечек считает, что в Крыму в 2014-м году российские войска выполняли "миротворческую операцию".

Напомним, Россия в марте 2014 после ввода военных организовала "референдум" и аннексировала Крым. Украина и ряд стран Запада не признают аннексию полуострова и ввели против агрессора санкции. Украинские власти признали началом оккупации Крыма 20 февраля 2014-го.