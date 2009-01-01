Россия шантажирует мир. Экс-министр рассказал о новой игре Кремля на Донбассе

По мнению Огрызко, для внешнего мира действия России станут очередной способом шантажа и торга.

Создание интеграционного комитета "Россия–Донбасс" на самом деле является очередной пиар-манипуляцией, бутафорщиной Кремля, направленной на то, чтобы дать определенные сигналы Запада — мол, если вы будете поддержку Киева, то ситуация может зайти столь же далеко, как было с Крымом.

Об этом в своей колонке написал экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко для УНИАН.

По его мнению, для внешнего мира такие действия России станут очередной способом шантажа и торга.

"Единственное, что может делать Россия, — заниматься шантажом. Собственно, это то, что сегодня стало основой внешней политики России, потому что другого инструмента у Кремля просто нет. Торговаться, запугивать, пытаться продать воздух и за это что-то получить — это то, что сегодня делает дипломатия Российской Федерации. Реально потянуть еще и Донбасс Россия не сможет. Даже российские экономисты говорят, что это невозможно". — отмечает Огрызко.

По словам дипломата, оккупированный Крым стал "чемоданом без ручки", который Кремлю трудно удерживать, к тому же и это только начало, ведь проблемы и сложности нарастают как снежный ком.

"А если к этому добавить еще и абсолютно несчастный (в прямом смысле этого слова) регион — отдельные оккупированные районы Донбасса, и прокормить еще несколько миллионов людей, дать им работу, что-то сделать с этой территорией, сейчас полностью уничтожена — думаю, это, тем более не под силу России.

Поэтому я считаю, что это — игра Кремля, которая ведется, чтобы спровоцировать Запад на какие-то вещи, которые бы стимулировали Киев быть более покладистым. Но, думаю, это в который раз закончится тем, что нам снова попытаются под другим соусом вернуть эти территории с "особым статусом", чтобы они оставались "раковой опухолью" в теле Украины", — заявил Огрызко.

Он также отметил, что созданный интеграционный комитет "Россия–Донбасс" просто бутафорщина. "Россия может создать все, что угодно — комитет, комиссию, рабочую группу и т.д., и эта структура будет разрабатывать какие-то документы, но они ничего не будут значить. Если он не финансируется, не имеет полномочий, если это просто название — это просто будет стол, два стула и три секретарши — вот, собственно, то, к чему сведется этот "интеграционный комитет".

Он также считает, что "интеграционный комитет будет "действовать" до тех пор, пока не будет принято какое-то конкретное решение Кремлем: или оставить Донбасс, или, наоборот, захватить эту территорию и объявить своей. То есть, если за этим не стоит задача подготовить аннексию Донбасса, как это в свое время было сделано с Крымом. Если же это просто игра, то она ограничится только созданием этого фейкового комитета, за которым реально ничего не будет стоять.

Ранее в США заверили, что Крым и Донбасс не будут предметом торга.