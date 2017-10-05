Россия слишком далеко зашла с военным присутствием в Украине — Волкер

Проблема в том, что единственное место в Украине, где русскоязычное население в опасности, — это там, где находятся российские войска.

Курт Волкер. УНИАН

Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер рассказал о переговорах с Владиславом Сурковым, которые должны состояться 7 октября в Сербии.

Главной темой встречи будут вопросы ввода миротворцев на территорию Донбасса и нахождение компромисса в этом вопросе, пишет Газета. Ру.

"Россия слишком далеко зашла с военным присутствием в Украине, установлением контроля над ее территориями.

И сегодня это, действительно, преграда для восстановления американо-российских отношений. То же самое президент Трамп объяснял президенту Путину на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге в прошлом июле.

Мы бы хотели урегулирования конфликта в Украине. Насчет внутренней дискуссии — вы правы, что в США сохраняется очень серьезное беспокойство по поводу ситуации в Украине.

За введение новых санкций в отношении России проголосовали 98 американских сенаторов и 419 членов палаты представителей. В США обеспокоены ситуацией в Украине и хотят, чтобы российские войска ушли с Донбасса, а Минские соглашения были выполнены. Опять же, если Минские соглашения будут выполнены, это станет основой для снятия санкций с России.

Это следующий этап, которого мы хотели бы достичь, но это произойдет только после урегулирования украинского конфликта", — заявил он.

По словам Волкера, "цель Минских соглашений, которые поддерживают и Россия, и США, и на условия которых согласилась Украина, — это восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины над востоком страны. И один из вопросов, который Россия постоянно поднимает в ходе дискуссий, — это необходимость обеспечить безопасность русскоязычного населения в зоне конфликта. С этим мы тоже согласны.

Проблема в том, что единственное место в Украине, где русскоязычное население подвергается опасности, — это там, где находятся российские войска.

Так что основная идея международной миротворческой миссии заключается в том, чтобы обеспечить безопасность в зоне конфликта и таким образом гарантировать, что русскоязычное население будет чувствовать себя защищенным. Кроме того, миссия миротворцев станет основой для выполнения Минских соглашений".

По его мнению, у позиций России, Украины, Франции и Германии (участники "нормандской четверки" — переговорного формата, поддерживающего минский процесс. — ред.) много общего.

Вопрос в том, как мы можем перейти от российского предложения по миротворцам, которое было объявлено в Нью-Йорке, к более широкому подходу, чтобы мы могли избежать углубления противоречий внутри Украины и действительно создать условия и для обеспечения безопасности в зоне конфликта, и для реализации Минских договоренностей.

Для того, чтобы сблизить позиции необходимо продолжить переговоры.

"Мы слышали, что предлагает Россия. Мы в некоторой степени ответили на эти предложения. Мне кажется, у нас есть несколько общих целей — суверенитет Украины и безопасность для местного населения.

Говоря прямо, на востоке Украины сейчас идет война в горячей стадии. Тысячи убитых, миллионы людей, оставивших свои дома. Это настоящая трагедия: русские и украинцы воюют друг с другом. Это плохо и для России, и для Украины.

Поэтому если США смогут сыграть свою роль и помочь добиться мира, чтобы люди, живущие там, смогут восстановить нормальные взаимоотношения, мы будем очень рады", — отметил Волкер.

Ранее Волкер заявлял, что не видит разницы между оккупацией Российской Федерацией Крыма и вторжением на Донбасс.