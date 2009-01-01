Россия стянула в Крым очень большие силы, непропорциональные его вместимости — Джемилев

На полуострове упал уровень жизни, отметил нардеп.
Об этом он рассказал в интервью liga.net.
В то же время народный избранник подчеркнул, что милитаризация полуострова идет очень быстрыми темпами.
"Военные, полиция и журналисты, обслуживающие русскую пропаганду, получают нормальную зарплату. А в остальном, кстати, уровень жизни упал, если соотнести их пенсии и зарплаты с ценами", — добавил политик.
Ранее Мустафа Джемилев сказал, что в Российской Федерации после введения санкций экономическая ситуация значительно ухудшилась, говорят о начале необратимых процессов. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.