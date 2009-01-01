На полуострове упал уровень жизни, отметил нардеп.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

Нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народазаявил, что Россия стянула вочень большие силы, непропорциональные его вместимости.

Об этом он рассказал в интервью liga.net.

В то же время народный избранник подчеркнул, что милитаризация полуострова идет очень быстрыми темпами.

"Военные, полиция и журналисты, обслуживающие русскую пропаганду, получают нормальную зарплату. А в остальном, кстати, уровень жизни упал, если соотнести их пенсии и зарплаты с ценами", — добавил политик.

Ранее Мустафа Джемилев сказал, что в Российской Федерации после введения санкций экономическая ситуация значительно ухудшилась, говорят о начале необратимых процессов. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.