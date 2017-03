Россия возмущена решением Канады о продлении военной миссии в Украине

civilforum.com.ua в Канаде отреагировали на решения канадского Минобороны о продлении военной помощи Украине, назвав этот шаг "контрпродуктивным".

Обращение дипломатов МИД РФ по поводу продления программы военного сотрудничества между Оттавой и Киевом выложено в Twitter посольства, пишет Liga.net.

Российские представители по-прежнему настаивают, что война, которую РФ развязала против Украины, является "гражданской", и в очередной раз сетуют на якобы нарушение Киевом минских соглашений.

"Решение правительства Канады продлить военную миссию в Украине является контрпродуктивным и не способствует внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписано Минскими соглашениями", — говорится в заявлении.

При этом пресс-секретарь российской дипмиссии в Канаде Кирилл Калинин убежден, что Оттаве "следует" надавить на Банковую для выполнения мирных соглашений, так как Киев, по мнению дипломата, "преследует военные цели".

Comment on the decision of the Canadian Government to extend its military mission in Ukraine. pic.twitter.com/ArtTDne6sP