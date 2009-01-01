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Россия возмущена решением Канады о продлении военной миссии в Украине

Сегодня, 07:52

В МИД РФ считают, что Оттаве нужно надавить на Киев, который якобы "преследует военные цели".

Украина, Канада
civilforum.com.ua
В посольстве России в Канаде отреагировали на решения канадского Минобороны о продлении военной помощи Украине, назвав этот шаг "контрпродуктивным". 

Обращение дипломатов МИД РФ по поводу продления программы военного сотрудничества между Оттавой и Киевом выложено в Twitter посольства, пишет Liga.net.

Российские представители по-прежнему настаивают, что война, которую РФ развязала против Украины, является "гражданской", и в очередной раз сетуют на якобы нарушение Киевом минских соглашений.

"Решение правительства Канады продлить военную миссию в Украине является контрпродуктивным и не способствует внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписано Минскими соглашениями", — говорится в заявлении.

При этом пресс-секретарь российской дипмиссии в Канаде Кирилл Калинин убежден, что Оттаве "следует" надавить на Банковую для выполнения мирных соглашений, так как Киев, по мнению дипломата, "преследует военные цели".


Стоит отметить, что 6 марта, министры национальной обороны Канады Гарджит Сингх Саджан и иностранных дел страны Христя Фриланд решили продолжить учебную миссию Вооруженных сил Канады в Украине еще на два года, до конца марта 2019 года.

Благодаря этой программе, известной как "Операция UNIFIER", Вооруженные силы Канады обеспечивают военное обучение и помощь в развитии возможностей личному составу Вооруженных сил Украины на поддержку усилий Украины в сохранении ее суверенитета, безопасности и стабильности, пишет Радио Свобода.

Теперь, заявили в правительстве Канады, Вооруженные силы этой страны вместе с союзниками и правительством Украины продолжат поддерживать профессиональное развитие Вооруженных сил Украины и расширять их возможности в ряде отраслей. Среди них —учение действиям в малых группах, разминирование взрывных устройств, деятельность военной полиции, медицинское обучение и модернизация системы тылового обеспечения.

Кроме того, Вооруженные силы Канады также окажут поддержку в осуществлении стратегической институциональной реформы оборонных структур Украины, говорится в заявлении.

"Операция UNIFIER является частью более широких усилий правительства Канады, направленных на поддержку демократии, прав человека и верховенства права в Украине путем предоставления финансовой, гуманитарной и нелетальной военной помощи", — заявили в правительстве Канады.

Ранее сообщалось, что Канада будет и дальше поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ и готовит масштабный план помощи.

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Канада, Украина, военная миссия, помощь, МИД, россия, Калинин, посол
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