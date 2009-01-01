Россия возмущена решением Канады о продлении военной миссии в Украине

В МИД РФ считают, что Оттаве нужно надавить на Киев, который якобы "преследует военные цели".

civilforum.com.ua в Канаде отреагировали на решения канадского Минобороны о продлении военной помощи Украине, назвав этот шаг "контрпродуктивным".

Обращение дипломатов МИД РФ по поводу продления программы военного сотрудничества между Оттавой и Киевом выложено в Twitter посольства, пишет Liga.net.

Российские представители по-прежнему настаивают, что война, которую РФ развязала против Украины, является "гражданской", и в очередной раз сетуют на якобы нарушение Киевом минских соглашений.

"Решение правительства Канады продлить военную миссию в Украине является контрпродуктивным и не способствует внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписано Минскими соглашениями", — говорится в заявлении.

При этом пресс-секретарь российской дипмиссии в Канаде Кирилл Калинин убежден, что Оттаве "следует" надавить на Банковую для выполнения мирных соглашений, так как Киев, по мнению дипломата, "преследует военные цели".

Comment on the decision of the Canadian Government to extend its military mission in Ukraine. pic.twitter.com/ArtTDne6sP — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) 6 березня 2017 р.





Стоит отметить, что 6 марта, министры национальной обороны Канады Гарджит Сингх Саджан и иностранных дел страны Христя Фриланд решили продолжить учебную миссию Вооруженных сил Канады в Украине еще на два года, до конца марта 2019 года.

Благодаря этой программе, известной как "Операция UNIFIER", Вооруженные силы Канады обеспечивают военное обучение и помощь в развитии возможностей личному составу Вооруженных сил Украины на поддержку усилий Украины в сохранении ее суверенитета, безопасности и стабильности, пишет Радио Свобода.

Теперь, заявили в правительстве Канады, Вооруженные силы этой страны вместе с союзниками и правительством Украины продолжат поддерживать профессиональное развитие Вооруженных сил Украины и расширять их возможности в ряде отраслей. Среди них —учение действиям в малых группах, разминирование взрывных устройств, деятельность военной полиции, медицинское обучение и модернизация системы тылового обеспечения.

Кроме того, Вооруженные силы Канады также окажут поддержку в осуществлении стратегической институциональной реформы оборонных структур Украины, говорится в заявлении.

"Операция UNIFIER является частью более широких усилий правительства Канады, направленных на поддержку демократии, прав человека и верховенства права в Украине путем предоставления финансовой, гуманитарной и нелетальной военной помощи", — заявили в правительстве Канады.

Ранее сообщалось, что Канада будет и дальше поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ и готовит масштабный план помощи.