Россия выдохнется. Экс-спикер Конгресса США предрек поражение Путина в войне с Украиной

Гингрич отметил, что в вопросе конфликта в Украине мировое сообщество не отступит.

Владимир Путин Reuters

Российская Федерация в ходе конфликта с Украиной выдохнется и в итоге потерпит поражение.

Об этом заявил 58-й спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич в ходе 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что россияне проиграют от истощения. Я думаю, что они проиграют, потому что они так однозначно нарушили международные нормы", — сказал он.

При этом Гингрич отметил, что в вопросе конфликта в Украине мировое сообщество не отступит.

"Я думаю, он (президент РФ Владимир Путин, — ред.) сначала проиграет в Восточной Украине, потом проиграет в Крыму", — сказал экс-спикер Палаты представителей США.

Он выразил убеждение, что нынешняя агрессия не приносит России величия или процветания, а лишь все более изолирует ее от остального мира.

Напомним, ранее Гингрич заявил, что Украина должна иметь первоклассное оружие.