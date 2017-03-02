Россияне начинают понимать: аннексия Крыма имеет свою цену, и она их не устраивает

Дипломат заявил, что россияне начинают понимать, что аннексия Крыма имеет свою цену, и эта цена их не устраивает.

Россияне начинают осознавать цену за аннексию Крыма , которая их не устраивает.

Такое мнение высказал Украинский дипломат, председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко в комментарии "Апострофу".

По его словам, в плане легитимизации аннексии Крыма достижения России наблюдаются только на внутренней арене.

Он отметил, что россияне начинают понимать, что аннексия Крыма имеет свою цену, и эта цена их не устраивает.

"Вне диалога с тем десятком стран, которые и в 2014 году не поддержали Украину при голосовании в Генассамблее ООН по вопросу поддержки территориальной целостности, никакого развития нет", — утверждает дипломат.

Он отмечает, что антироссийские санкции, введенные за аннексию Крыма, развиваются.

По словам Яременко, произошла частичная делегитимизация российской Госдумы, поскольку цивилизованный мир не признал депутатов, избранных от Крыма.

"В течение последнего года по крайней мере частично произошла делегитимация из-за Крыма российской Госдумы, депутатов которых, избранных от Крыма, не признал цивилизованный мир", — отметил дипломат.

Напомним, российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что в окружении президента Владимира Путина есть немало людей, которые глубоко сожалеют об аннексии Крыма.