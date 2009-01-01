"Объяснение" через желудок и карман: каковы будут последствия прекращения выдачи виз США в России

Эксперты рассказали, кому и насколько существенные проблемы создадут новые правила выдачи американских виз в РФ.

Россия и США продолжают "обмен любезностями", а точнее — ограничениями. Так, Соединенные Штаты решили приостановить на неопределенный срок процедуру выдачи консульствами неиммиграционных виз в РФ с 23 августа. Этот шаг был предпринят в ответ на введенное Москвой ограничение численности сотрудников дипломатической миссии США в России.

Однако уже через неделю, 1 сентября, эта процедура возобновится, но только в Москве. Кроме того, США больше не будут выдавать в России визы для граждан Беларуси. Для получения визы белорусам советуют ехать в Киев, Варшаву или Вильнюс.

Все это произошло в ответ на объявленные ранее Россией контрсанкции против американских дипломатов и требование в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек. Это решение Москвы стало реакцией на новые санкции против РФ, принятые Конгрессом США и подписанные Дональдом Трампом.

Эксперты рассказали "Главреду", какое значение и какие последствия будет иметь решение американцев прекратить процедуру выдачи виз США в России, для кого прежде всего это создаст неудобства, и насколько существенными они будут, а также заставят ли эти меры Кремль пересмотреть свое поведение.

Алексей Гарань Главред Алексей Гарань:

Американцы всегда стремились к расширению контактов и к выдаче виз россиянам, в том числе представителям научной сферы, культуры, бизнеса и т.д., потому что они всегда исходили из того, что такой обмен будет способствовать либерализации России, пониманию Америки в РФ. Поэтому позиция США в этом вопросе заключается как раз в расширении контактов.

Что же произошло сейчас? Действия Америки стали следствием того, что Москва потребовала радикально сократить численность американских дипломатов в российских городах, где были американские консульства, выдававшие визы. И поэтому США сейчас просто вынуждены сократить численность консульских работников, потому они и перестанут выдавать визы в регионах России. А общая приостановка выдачи виз будет недолгой. Насколько я понимаю, с 1 сентября выдача неиммиграционных виз возобновится, но — только в Москве.

Безусловно, это создаст больши́е неудобства для самих россиян. Но думающие граждане должны будут понимать, почему это произошло, а именно — что это является следствием действий РФ.

Подчеркну, что нынешнее осложнение происходит из-за поведения Москвы. Ведь известно, что Трамп после избрания президентом США и идя к власти говорил о возможности потепления отношений с Россией. Но стало вскрываться все больше и больше фактов вмешательства РФ во внутренние дела США в ходе избирательной кампании, а также другие действия Москвы, в том числе в Украине. Потому-то американский Конгресс принял, а Трамп подписал закон о санкциях в отношении России наряду с Ираном и КНДР. И этот закон говорит о противодействии агрессивным действиям России, КНДР и Ирана. То есть Россия поставлена в один ряд со странами-изгоями.

Поэтому сейчас и произошло ухудшение общего климата американо-российских отношений. А в ответ случилось ужесточение американской политики в отношении России. Сейчас это носит характер тенденции.

Произойдет ли потепление отношений США и РФ? Думаю, что в ближайшем времени — вряд ли. Однако в перспективе оно возможно. Во многом это будет зависеть от действий России, а пока что они контрпродуктивны и как раз приводят к тому, что американская политика ужесточается в этом направлении.

Владимир Огрызко Главред Владимир Огрызко:

Прекращение выдачи виз США в России создаст больши́е неудобства для граждан РФ. Если прекращают выдавать визы консульства или генеральные консульства, которые находятся по всей России, то гражданин Российской Федерации, желающий получить визу, должен будет ехать в Москву. Хорошо, если он живет в ста километрах, а если в 5 тысячах километров от столицы? Это будет значить, что виза будет выдаваться очень долго — на это будут уходить месяцы.

По сути, речь идет о "заморозке" возможности для россиян посещать Америку. На мой взгляд, это довольно жесткий и болезненный шаг. С другой стороны, он весьма символичен: если РФ вмешивается во внутренние дела США, то представителям такой России там не рады.

Думаю, что угрозы Российской Федерации предпринять какие-то действия в ответ — это, скорее, форма, а не суть, потому что на самом деле ей нечем реагировать.

В принципе, Россия сама своими же действиями спровоцировала такое решение США. Она спровоцировала весь западный мир восстать против ее политики и призвать Москву вернуться к статус-кво. Пока что этого не происходит, поэтому санкции против РФ наращивают, и они приобретают все более и более жестких форм. Наконец-то на Западе начинают понимать, что это — единственный способ заставить РФ действовать, ведь все остальное не работает.

В этом контексте визовые санкции — дополнительный сигнал Путину о том, что ему нужно принимать решение: либо возвращаться к норме, либо получать новые сложности (а они ему сейчас ну никак не нужны).

Заставят ли РФ эти неудобства, которые испытают россияне при получении виз, пересмотреть и изменить свое поведение? Оптимизма ожидать не стоит. Ведь за последние годы кремлевская пропаганда хорошенько поработала с мозгами граждан РФ и вбила им в головы, что пусть голодные и (простите) ободранные, но зато "великие", и их все боятся. Поэтому я не думаю, что эта история существенно повлияет на внутреннеполитическую ситуацию в России, особенно на фоне создания из Америки образа врага, образа "ненавистных пиндосов, которые виноваты во всем". Так что вряд ли эта история спровоцирует россиян на какие-то действия против власти. Ситуация в этом плане в РФ очень печальна…

Сергей Толстов Главред Сергей Толстов:

Решение США приостановить выдачу виз в России вполне логично. Оно объясняется не политическими факторами, а сокращеним количества дипломатических представителей.

Следует понимать, что происходит в американских представительствах в РФ сейчас. Россия не требовала выслать из страны каких-то конкретных американских дипломатов — она установила количественное ограничение. Соответственно, сначала руководство миссий должно было определить, кто остается, а кто уезжает, затем они определились со списком, а сейчас люди пакуют чемоданы, отправляют в Америку семьи и, откровенно говоря, работа этих миссий в РФ полностью дезорганизована.

Безусловно, американцы увидели, что дипломатические миссии в обычном режиме работать не могут. И они решили, что раз уж такова позиция Москвы, то пусть она прочувствует все это на деле, чтобы не создавать перегрузку оставшихся работников. Поэтому они просто приостановили выдачу виз до сентября, а потом увидят, какова будет ситуация, и создадут другой режим — получение виз в Москве для россиян, а для белорусов — в Киеве, Вильнюсе и Варшаве.

Какие последствия это будет иметь? Безусловно, все это отразится на бизнесе, на тех, у кого есть родственники в Америке (а таких людей тоже много) и, конечно же, на россиянах, желающих получить туристическую визу, для лечения за рубежом или в других целях. Это значит, что российским гражданам дают возможность почувствовать последствия действий их руководства. Конечно, через желудок и карман информация "доходит" лучше.

Таким образом, ответственность перекладывается на Москву: мол, если россияне поддерживают действия своего руководства, пусть поддерживают, но при этом помнят, что это для определенной части населения РФ будет иметь последствия. Безусловно, это распространяется не на сельское население, а на обеспеченных людей, городских жителей, молодежь, бизнесменов, работников науки и культуры, часть элиты.

Таким образом, американцы создают узкое "горло", что, безусловно, повлияет на смену бытовых представлений значительной части российского населения. Политики в этом не так уже много, потому что американцы попросту не могут с меньшим количеством сотрудников обрабатывать определенный массив задач. Безусловно, посольство в Москве существенно сокращаться не будет, потому что это коснется и экономических и политических моментов, а вот по консульским ведомствам это ударит существенно.

Однако консульства занимались не только визами, но и консульской поддержкой американских интересов, то есть американцев, которые приезжают в РФ, бизнеса, который сотрудничает с российскими компаниями, и т.д. И понятно, что в первую очередь они будут заниматься защитой американских граждан, а выдача виз россиянам будет второстепенной задачей.

Надежда Майная