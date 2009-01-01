Россияне на Донбассе: какие операции на востоке Украины могут проводить оккупанты

Как Москва может использовать 11 тысяч россиян, в том числе кадровых военных, которые находятся на Донбассе.

Reuters

На оккупированной части Донецкой и Луганской областей сегодня находится военная мощь, равная силам почти всех европейских стран-членов НАТО, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире " 112 канала ". При этом, по его словам, на Донбассе сосредоточено 11 тысяч россиян, три тысячи из которых — кадровые российские военные.

И вооружен противник до зубов. Так, на оккупированной территории находится, по данным главного военного прокурора, "танки — 650 штук, боевые бронированные машины — 1310 штук, артиллерия различных калибров (в том числе крупнокалиберная, запрещенная Минскими соглашениями) — почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня — почти 260 единиц, зенитно-ракетные комплексы — до 100 единиц".

"Российская Федерация на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трех тысяч человек в составе двух батальонно-тактических групп, одной ротно-тактической группы, на вооружении которых, кроме перечисленных выше единиц, почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов", — отметил Матиос.

Однако не стоит забывать, что на Донбассе, помимо россиян, есть и местные боевики, и российские наемники. Так, ранее представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщал, что на оккупированной части Донбасса находятся 2,9 тысяч кадровых военнослужащих и около 31 тысячи оккупационных войск.

Военные эксперты рассказали "Главреду", на что способна сосредоточенная на Донбассе группировка противника именно такой численности, какие операции она может осуществлять, а также предполагают ли они дальнейшее наращивание российских сил на Донбассе.

Николай Маломуж Главред Николай Маломуж:

На Донбассе находятся три тысячи представителей спецслужб и спецназов, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях на линии разграничения, но они пребывают в активном резерве на случай наступательных операций со стороны ВСУ. А также осуществляют контроль над боевиками, которые часто переходят в оппозицию, не выполняют должным образом возложенные на них функции или даже устраивают демарши. Эти силы россиян следят, чтобы боевики были на линии разграничения и выполняли задачи российского руководства. В случае чрезвычайных происшествий в отдельных местах прорыва россияне могут бросить дополнительные спецподразделения для активного противодействия украинским войскам или спецслужбам.

Другая часть пребывающих на Донбассе россиян, помимо этих трех тысяч, оформлены как "добровольцы". Россия пытается сделать так, чтобы часть ее контингента не идентифицировалась как кадровые военные, чтобы не было резонанса на международном уровне или, тем более, судов. Поэтому российские военные в качестве "добровольцев" прибывают на территорию Донецкой и Луганской областей. Затем этот контингент входит в армейские корпуса ЛНР и ДНР. Поэтому считается, что якобы они уже не кадровые российские военные, а представители боевых структур, воюющих на Донбассе. Их зашифровывают, хотя это все равно явно, наглядно и очевидно. Об этом знают и международные организации, и в Украине ориентируются в ситуации. Об этом говорилось и на встречах "нормандской четверки", и в Совбезе ООН, и в ходе общения с американцами, и в других форматах. Но Россия жестко ведет свою линию и будет использовать этот механизм в дальнейшем.

Для осуществления масштабных операций этот контингент (11 тысяч россиян на Донбассе, где 3 тысячи кадровых военных) не подойдет, он будет не в состоянии проводить такие действия. Ведь сейчас у Украины довольно мощные силы для защиты рубежей в зоне АТО. По этой причине данные подразделения противника избегают критических ситуаций и организации широкомасштабных наступлений на том или ином направлении.

По нашей информации, Россия будет пытаться выдерживать условный баланс. Она будет проводить ротации и, вероятно, частично будут усиливаться специальные подразделения (они нужны там для контроля над боевиками, ведь сейчас складывается весьма неспокойная ситуация в плане недовольства населения и боевиков), так что возможно наращивание численности таких подразделений. Но масштабного наращивания сил не будет. Потому что это будет явным вызовом, если Россия начнет готовиться к наступательным операциям.

РФ сейчас действует другим путем — пытается, используя ООН и "нормандский формат", заставить Украину пойти на уступки и переговоры с боевиками, а также на замораживание конфликта. Поэтому наступательных операций широкого формата со стороны России не предвидится. Поэтому Москве нет смысла наращивать и численность своих сил на Донбассе.

Скорее всего, Россия будет стараться сейчас заморозить ситуацию и ввести дополнительный контингент, например, "голубые каски", чтобы контролировать Донбасс, но с условием, что среди этого контингента будут и представители РФ, которые фактически будут контролировать и боевиков, и наши подразделения.

Игорь Романенко Главред Игорь Романенко:

Прежде всего, не следует отделять россиян от общей группировки противника, сосредоточенной на Донбассе, и у границ с Украиной. Именно 11 тысяч россиян, в том числе 3 тысячи кадровых военных РФ — это в большинстве своем руководство всей группировки, которая в целом насчитывает до 40 тысяч человек. Так что это, в первую очередь, офицерский состав группировки.

Помимо личного состава, противник сосредоточил на Донбассе около 700 танков, бронированные машины, артиллерию, системы залпового огня и т.д. По оценкам нашей, американской и европейкой разведок (об этом также говорил Курт Волкер, когда был на Донбассе), танков на оккупированной территории Украины больше, чем у Британии и Германии вместе взятых. Плюс Россия сосредоточила танковую армию у нас на границе.

Все это нужно рассматривать в комплексе, а не по отдельности. Ведь если эти силы начнут действовать, то они будут это делать в системе. Они и заводились на Донбасс, и стягивались к границе, чтобы быть компонентами общей группировки.

Также следует вспомнить, что в прошлом году Путин принял решение о формировании пяти общевойсковых (а на самом деле ударных) дивизий. Три из них призваны действовать против Украины, остальные — против Польши и Прибалтики. Причем эти дивизии оснащаются самым современным вооружением: танки Т-90, самоходные двуствольные артиллерийские установки и т.д. Все обеспечение и логистика — современные.

Также Путин весной подписал указ о наращивании численности вооруженных сил РФ более чем в два раза (в прошлом году было 800 тысяч, в этом году — 1 миллион 900 тысяч).

Кроме того, совсем недавно Россия провела учения "Запад-2017" на территории Беларуси. Анонсировалось участие лишь трех тысяч военнослужащих России. А потом вдруг Лукашенко заговорил о том, что Минск не давал согласие на то, чтобы на территории Беларуси осталось после учений 60-80 тысяч россиян… Так что, прикрываясь учениями, Россия создает необходимую ей группировку, причем не в первый раз действует так: так было и перед вторжением в Грузию, и перед вторжением в Украину.

В целом, для ведения широкомасштабной войны в Украине, России нужно создать группировку численностью 240 тысяч человек. И она могла бы нарастить силы до таких пределов. На уровне же 40 тысяч Россия способна вести локальные боевые действия например, такие операции, как захват Дебальцево. То есть, такие силы могут начать действовать только на каких-то определенных участках. Они могли бы начать операцию на Приморском направлении, чтобы проложить "коридор" в Крым. Но понятно, что и Украина будет отвечать. И тогда локальные бои могут перерасти в широкомасштабные действия.

Повторюсь, не нужно рассматривать отдельно российских военных на Донбассе — нужно рассматривать все силы в целом. Потому что управление всеми силами осуществляется из Москвы, есть жесткое подчинение ей.

Важно отметить, что на границе с Украиной Россия сосредоточила достаточно сил, чтобы при желании и необходимости она могла быстро ввести их сюда и расширить группировку до нужного числа.

До выборов, на мой взгляд, стратегия Путина будет состоять в том, чтобы проявить себя как миротворец. Как воин он себя уже проявил, аннексировав часть Грузии и Украины, а теперь у него новое амплуа — миротворца. Потому-то и изменилась его позиция относительно размещения миротворческого контингента на Донбассе, от чего ранее он напрочь отказывался, а теперь не возражает.

Мирослав Гай Главред Мирослав Гай:

Никаких широкомасштабных операций группировка российских сил в 11 тысяч человек вести не может. Такое количество россиян на Донбассе может лишь удерживать под контролем те участки фронта, которые сейчас ими контролируются, проводить диверсионные операции и вести беспокоящий огонь, поддерживая конфликт в наполовину тлеющем состоянии.

Однако такая группировка в состоянии быстро развернуть плацдарм для введения большего контингента Российской Федерации на Донбасс. Тем более, учитывая тот факт, что военная техника РФ на протяжении этих трех лет регулярно заходила на Донбасс. Так что техники и вооружения у противника больше, чем у ВСУ, но есть нехватка личного состава.

Думаю, что это и является ключевой задачей — находиться на востоке Украины, поддерживать тлеющий конфликт и, если понадобится, помочь развернуть России больший контингент.

Сложно предположить, что дальше будет делать Россия. Сейчас идет беспрецедентное давление мирового сообщества. США ввели грандиозные санкции, которые сопоставимы с теми, что в свое время вводили против СССР и отчасти привели к его развалу. И эти санкции никто не снимет сразу, даже если Россия вернет Крым, ведь эти санкции оформлены как закон. Поэтому сложно сказать, решится военно-политическая элита РФ на дальнейшее расширение агрессии или она сохранит тлеющий конфликт.

Следует отметить, что в последнее время Российская Федерация, сократив расходы на социальные статьи бюджета, увеличила бюджет на оборонный комплекс, на свою военную машину.

Также в последнее время в России наращивали законодательную базу для возможной дальнейшей агрессии. Например, в прошлом году РФ приняла закон, которым позволила российским военнослужащим подписывать краткосрочные контракты для работы за границей. Причем разрешила это делать даже военнослужащим после срочной службы. То есть Россия может перебросить часть военных на тот срок, который ей удобен — хоть на неделю, хоть на две, для выполнения нужных ей операций.

К тому же, РФ во всех пограничных областях (так называемых краях) сменила губернаторов, назначив тех людей, которые либо проходили службу в ФСБ, либо являются бывшими военными. Также все граничащие с Украиной районы Россия перевела в подчинение военным администрациям. Буквально на прошлой неделе РФ приняла поправки к закону о мобилизации, касающиеся новых правил мобилизации военнообязанных во время военного положения.

Так что по документам мы видим, что Российская Федерация готовится к продолжению агрессии. Будет эта агрессия направлена против Украины или в адрес какой-то другой страны — мы не знаем. Известно лишь то, что РФ готовится к агрессии. Она увеличила бюджеты на военный сектор и приняла законы, которые позволяют ей в краткий срок мобилизовать страну для войны.

В последние 25 лет РФ ведет исключительно захватнические войны на чужой территории, поэтому не думаю, что принятые законы — это законы оборонного характера. Практика показывает, что Россия готовится нападать. На кого — не известно. Однако наши иностранные партнеры, в частности, страны НАТО и США, крайне обеспокоены действиями РФ. На Донбасс приехал главнокомандующий вооруженных сил Швеции и вместе с нашим начальником Генштаба они знакомились там с ситуацией.

То есть, как мы видим, война на Донбассе и агрессия РФ прекращает быть исключительно украинской проблемой. В этой агрессии видят опасность и европейские страны, в частности, Швеция. Учения "Запад-2017" показали всему миру, что эти учения были проведены с нарушениями всех правил. РФ проводила учения своих ядерных отрядов, перебрасывала целую танковую армию к нашим границам и т.д. Все это говорит далеко не о мирных намерениях России.

Кстати, РФ две недели назад провела беспрецедентные учения по эвакуации населенных пунктов. Причем проводилась эвакуация не только в пограничных районах, но и в других местах. А это говорит о масштабах. Были эвакуированы десятки городов. И в ходе этих учении были эвакуированы десятки тысяч людей: администрации, детские сады, отели. Только в Перми было эвакуировано 6 тысяч человек, в Омске — 7 тысяч. И это в будни! То есть, ради этих учений даже была нарушена нормальная работа предприятий. А ведь все эти учения предполагают большие затраты. Так что РФ серьезно готовится к кризисным ситуациям и военной агрессии.

Учитывая все вышеперечисленное, Украине нужно быть начеку.

Как Украина может противостоять РФ в нынешних условиях и в случае наращивания агрессии России? Прежде всего, она должна развивать свои Вооруженные Силы, реформировать их, привлекать большее количество людей на контрактную службу, предоставлять всяческие социальные льготы и преференции военнослужащим ВСУ, сил специальных операций и Нацгвардии. Также должны проводиться учения гражданской обороны.

Будет ли новый виток российской агрессии или нет — зависит от нас с вами и мирового сообщества. Если увеличится экономическое давление на РФ, это усложнит ее агрессивные действия и проведение военных учений. Если вырастет политическое давление, и украинские ВС начнут развиваться так стремительно, что РФ увидит — будут недопустимые потери в случае ее агрессии, мы, вероятно, сможем избежать негативного сценария.

Если же нет, то у нас будет продолжаться социально-политическая дестабилизация, в которой также участвует РФ. Если России удастся расшатать Украину изнутри, если Кремль увидит, что контракт провален (сейчас военнослужащие не так активно идут в ВС, как об этом нам рассказывают), тогда мы должны будем готовиться к худшему.

Но я считаю, если ты осведомлен о возможной опасности, ты уже вооружен. Так что уже мы немного вооружены…

Надежда Майная