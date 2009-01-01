Россияне сделали громкое заявление. Войска Путина должны быть выведены из Крыма и Донбасса

По мнению участников Форума, война Кремля против Украины нарушает территориальную целостность Украины и нормы международного права.

Российские войска на Донбассе, иллюстрация. russianarmya.ru

В Вильнюсе на Форуме свободной России (соучредителем которого является российский шахматист Гарри Каспаров ) было сделано заявление о том, что российские войска должны быть выведены из Украины.

По мнению участников Форума, война Кремля против Украины нарушает территориальную целостность Украины и нормы международного права.

Полный текст заявления без изменений опубликован на "Обозревателе".

"Агрессия Кремля против Украины является международным преступлением.

Некоторые российские политические и общественные деятели не решились дать принципиальную оценку аннексии Крыма и российской агрессии на востоке Украины. Форум Свободной России считает необходимым эту оценку дать, руководствуясь критериями права и морали.

Война Кремля против Украины нарушает территориальную целостность Украины, Устав ООН, Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Декларацию о создании СНГ, Будапештский меморандум, двусторонние российско-украинские договоры, Уголовный кодекс РФ и полностью подпадает под определение агрессии, данное Генеральной Ассамблеей ООН.

Оккупация и аннексия территории Украины, сопровождающиеся массовыми репрессиями против крымских татар и украинцев, унёсшие более десяти тысяч жизней, стали позорными пятнами российской истории.

Война должна быть немедленно прекращена, российские войска должны быть выведены со всей территории Украины, включая Крым и Донбасс, а международно признанная российско-украинская граница должна быть восстановлена.

Будущая свободная Россия будет стремиться к установлению добрососедских отношений с Украиной на основе принципов международного права".

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал Запад применить силу против России