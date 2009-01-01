Россияне в заложниках. Хватит ли у Кремля сил на еще одну "холодную войну"

После очередных президентских выборов в РФ вопрос о "холодной войне" предстанет очень остро, говорит Максим Розумный.
Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".
Wrangler: Как могут развиваться события после подписания Трампом новых санкций против РФ? Как будет действовать Россия в ответ, если судить по реакции Медведева? Новая "холодная война" приближается, или в России не хватит сил на нее?
"Холодная война" не обязательно требует наличия больших сил или ресурсов. Главная предпосылка — это способность российского руководства сделать собственное население заложником противостояния с Западом", — говорит политический эксперт.
"Хватит ли для этого репрессивных органов, медийных ресурсов, наконец, согласия и воли российской политической элиты — покажет время. Но, по моим оценкам, этот ресурс не очень значителен. И уже после очередных президентских выборов вопрос о "холодной войне" предстанет очень остро во внутрироссийском контексте", — считает политолог.
Комментируя вопрос, насколько справедливы слова Столтенберга о том, что отношения НАТО с РФ сейчас самые сложные со времени завершения "холодной войны", Максим Розумный заметил: "Да, очевидно, со времен распада Советского Союза нынешнее противостояние России и Запада находится в точке кульминации".
"Это может вылиться в длительный период "холодной войны" или в постепенное смягчение противостояния с поиском прагматичных основ сотрудничества. Это будет зависеть от объективного состояния российской экономики, политики, социальной жизни и, конечно, от выбора российского руководства", — добавил завотделом развития полсистемы Нацинститута стратегических исследований.
Напомним, ранее политический эксперт рассказал, грозит ли Украине удар российских войск из Беларуси.
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