Россияне в заложниках. Хватит ли у Кремля сил на еще одну "холодную войну"

После очередных президентских выборов в РФ вопрос о "холодной войне" предстанет очень остро, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Кремлю не хватит ресурсов, чтоб противостоять, которые уже называют новой "холодной войной".

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".

Wrangler: Как могут развиваться события после подписания Трампом новых санкций против РФ? Как будет действовать Россия в ответ, если судить по реакции Медведева? Новая "холодная война" приближается, или в России не хватит сил на нее?

"Холодная война" не обязательно требует наличия больших сил или ресурсов. Главная предпосылка — это способность российского руководства сделать собственное население заложником противостояния с Западом", — говорит политический эксперт.

"Хватит ли для этого репрессивных органов, медийных ресурсов, наконец, согласия и воли российской политической элиты — покажет время. Но, по моим оценкам, этот ресурс не очень значителен. И уже после очередных президентских выборов вопрос о "холодной войне" предстанет очень остро во внутрироссийском контексте", — считает политолог.

Комментируя вопрос, насколько справедливы слова Столтенберга о том, что отношения НАТО с РФ сейчас самые сложные со времени завершения "холодной войны", Максим Розумный заметил: "Да, очевидно, со времен распада Советского Союза нынешнее противостояние России и Запада находится в точке кульминации".

"Это может вылиться в длительный период "холодной войны" или в постепенное смягчение противостояния с поиском прагматичных основ сотрудничества. Это будет зависеть от объективного состояния российской экономики, политики, социальной жизни и, конечно, от выбора российского руководства", — добавил завотделом развития полсистемы Нацинститута стратегических исследований.

Напомним, ранее политический эксперт рассказал, грозит ли Украине удар российских войск из Беларуси.

Больше читайте на "Главреде": "Політолог Максим Розумний: протистояння Росії та Заходу перебуває в точці кульмінації".