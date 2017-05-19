"Российская империя в агонии". РФ близка к ативной фазе заката — ветеран АТО

В случае с Россией нельзя исключать ничего, считает Окуева.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

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Об этом она рассказала в интервью "Апострофу".

В то же время собеседница подчеркнула, "российская империя уже в агонии" и "может нанести потери окружающим".

По ее словам, "такое большое и злобное государство в агонии может вызвать такие разрушения, что о некоторых лучше не думать".

"Я не исключаю, что они могут попытаться в определенный момент и ядерное оружие применить!.. В случае с Россией нельзя исключать ничего. Нужно готовиться и к такому повороту. В крайнем случае, хоть бункер построить", — добавила активистка.

Ранее Амина Окуева выразила мнение, что в той или иной форме противостояние между Украиной и РФ будет продолжаться до того момента, пока в государстве-агрессоре существует имперский строй.