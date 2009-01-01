Российская мечта или вселенская обида. Почему в Кремле хотят возродить империю

Эта "мечта" отрицает независимое существование огромного количества народов, говорит Станислав Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий Главред

"Российская мечта" сейчас заключается в том, чтобы восстановитьв дореволюционном либо в советском исполнении.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Ведь в советское время существовала та же самая Российская империя, но под другим названием. Даже не Советский Союз, потому что Союз состоял не только из 15 союзных республик, но и стран Центрально-Восточной Европы, которые тоже были зависимы от Кремля, но несколько меньше, чем союзные республики", — говорит историк.

По его словам, к этому привыкли за столетия, поэтому граждане Российской Федерации, а именно — русские, чувствуют себя обиженными: "Не все, конечно, но подавляющее большинство — и это видно по всем социологическим опросам, которые касаются, например, аннексии Крыма, которую абсолютное большинство граждан РФ одобряет".

"Не знаю, насколько все это реалистично, но граждане России должны понимать, что такая их мечта отрицает независимое существование огромного количества народов, которые уже привыкли к тому, что Советский Союз распался, и нет причин для его возрождения путем ядерного шантажа или каким-то другим", — подчеркнул профессор.

"В конце концов, лучше жить в мире со своими соседями, и при этом свободно ездить куда угодно — хоть в Арабские Эмираты, хоть в Египет, хоть в другие страны. Мы живем в открытом мире, где уже нет "железного занавеса", который был в советские времена. России пора к этому привыкнуть", — резюмировал Станислав Кульчицкий.

Напомним, ранее историк рассказал, кто на самом деле заселял Донбасс — Дикое Поле на окраине Российской империи.

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