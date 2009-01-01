Российские хакеры пытались взломать почту ряда украинских политиков и чиновников — западные СМИ

Злоумышленники, возможно, хотели получить доступ к аккаунтам Порошенко.

Хакер, иллюстрация epravda.com.ua

из группы Fancy Bear пытались взломать электронную почту ряда украинских политиков и чиновников.

Об этом сообщает The Associated Press, ссылаясь на список целей для хакерских атак, пишет РБК-Украина.

По его данным, злоумышленники также попытались получить доступ к не менее чем 545 аккаунтов политиков, в том числе президента Петра Порошенко.

"Кроме того, хакеры пытались получить доступ к аккаунтам полдюжины нынешних и бывших министров, в частности главы МВД Арсена Авакова, и до двух десятков нынешних и бывших народных депутатов, в том числе Сергея Лещенко", — говорится в статье.

Напомним, в конце августа западные СМИ писали, что активность спецслужб США по задержанию российских хакеров в 2017 году достигла рекордных результатов — пойманы семь киберпреступников.