Российские инструкторы учат боевиков ЛНР наступать и форсировать водные преграды

На оккупированной части Луганщины проходят учения.

Артиллерия ЛНР lug-info.com

продолжают активно проводить разведку боевых порядков сил АТО с применением беспилотников.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, особое внимание в последний период противник сосредоточил на вскрытии объектов в зоне ответственности ОТГ "Луганск" и "Донецк". На протяжении недели было зафиксировано более 15 полетов БПЛА, в т.ч. 7 из них осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны сил АТО.

На полигонах в оккупированной части Луганской области части и подразделения 2-го "армейского корпуса" ЛНР под руководством офицеров управления боевой подготовки 8-й армии Южного военного округа ВС РФ продолжают проводить бригадные/полковые учения по отработке ведения наступательных действий с привлечением артиллерийских подразделений и форсированием водных преград, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что "армию" ЛДНР учат наступать и форсировать водные преграды.