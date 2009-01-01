Российские наблюдатели продолжают фабриковать фейковые обстрелы сил АТО

Украинская сторона СЦКК и штаб АТО информацию об обстрелах не подтверждают.
Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
"Несмотря на объявленное школьное перемирие, российская сторона СЦКК продолжает фабриковать фейковые обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины", — сказано в заявлении.
Согласно сообщению, вчера в ходе ремонта дамбы шламонакопителя фенольного завода в Новгородском подразделения ВСУ якобы обстреляли позиции боевиков "ДНР".
Наблюдательные группы украинской стороны СЦКК и штаб АТО информацию об этих обстрелах не подтверждают.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе российские наблюдатели пытались оклеветать украинскую армию.