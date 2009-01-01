Российские наемники активизировали вооруженные провокации на Приморском направлении

Во время 4 обстрелов силы АТО открывали огонь, заставляя врага прекратить провокации.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Вдоль линии разграничения от полночь зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций. Из них 4 состоялись в районе Мариуполя.
В вечерней сводке отмечается: "Так, утром боевики из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды открывали огонь по защитникам Водяного. По этого же оружия оккупанты около 10-00 утра били по окрестностям Широкино. А стрелковое оружие пророссийские наемники применяли на подступах к Марьинке.
На Луганском направлении противник из пехотного вооружения обстреливал наши опорные пункты у Крымского и Новоалександровки.
На Донецком направлении под вражеским огнем с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия дважды оказались защитники Песков, и один раз — защитники Опытного.
Во время 4 обстрелов силы АТО открывали огонь, заставляя врага прекратить провокации. В результате боевых действий потерь среди украинских бойцов нет".
Напомним, в зоне АТО на Донбассе были уничтожены шесть террористов незаконных вооруженных формирований.