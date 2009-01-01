Российские пограничники не признают ДНР и ЛНР, а жителей называют "шизофрениками" — соцсети

Жители ДНР и ЛНР сообщают, что сталкиваются с непризнанием их "самостоятельности".

facebook.com, Дмитрий Снегирев

Пользователи соцсетей рассказывают о том, что на украинско-российской границе , которая разграничивает временно оккупированные территории Украины и РФ, жителям Донбасса напоминают, что "республик" не существует.

Об этом пишет блогер Дмитрий Чекалкин на своей странице в Facebook

Он также опубликовал фото таможенной декларации, в которой слово ДНР перечеркнуто и исправлено на "Украина", которое было размещено в группе "Сообщество автомобилистов ДНР".

Автор снимка утверждал, что недавно пересекал границу и столкнулся с непризнанием ДНР российскими пограничниками: сотрудница таможни, проверяя декларацию, сама внесла выше упомянутые правки в документ. Автора публикации, который подал декларацию, она назвала "шизофреником" и заявила, что ДНР не существует.

"Вжух — и ты уже не гордый попочленец:

— Здрасте, я из ДНР.

— Какое на…р ДыНыРы, ты, больной на голову, пиши правильно и с большой буквы — Украина!

Интересно, эти упоротые в курсе того, что "Самостоятельность ДНР" на сегодняшний день признана только "частично признанной республикой Южная Осетия" и непризнанной Луганской Народной Республикой? " — пишет Чекалкин.

Еще один блогер родом из Луганска Алексей Заводюк предполагает, что описанный случай, скорее всего, правдивый.

Он отмечает, что жители ЛНР сообщают, что сталкиваются с непризнанием их "самостоятельности".

"На луганском автовокзале перед отправлением автобусов в Россию, и в Украину пассажирам объявляют, что никакой ЛНР не существует поэтому все наклейки с надписями ЛНР и всю атрибутику ЛНР (пакеты, наклейки на минералке и т.п.) сорвать и выбросить. Срывают, выбрасывают и едут", — рассказал он.

Ранее сообщалось, что спецслужбы РФ не пропускают боевиков "республик" ДНР и ЛНР.