Российские полковники выдавали оружие Савченко — Луценко

Украинский народ находится в условиях "трех войн", отметил генпрокурор.

Юрий Луценко утверждает, что российские полковники выдавали оружие Надежде Савченко 24 Канал

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народному депутату Надежде Савченко российские полковники выдавали оружие для совершения террористического акта в центре Киева.

Народ Украины находится в условиях "трех войн", рассказал чиновник во время выступления на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" в Остроге Ровенской области, пишет УНИАН.

"… мы доказали, что конкретные полковники вооруженных сил Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы. Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именам прикрытия, их должностным званиям", — отметил генпрокурор.

По его словам, первая война, которую ведет украинский народ, очевидна для всего мира — это противостояние с российскими оккупантами и пророссийскими сепаратистами на Донбассе.

"Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов и террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими, и я это утверждаю официально", — добавил он.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день народная избранница объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз она прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.

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