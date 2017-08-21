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Российские ССО в Беларуси: что делает генерал ВДВ в болотах Полесья?

Сегодня, 09:32

Речицу посетила фигура, очень известная и авторитетная в российских военных кругах.

Анатолий Концевой,
Анатолий Концевой dneprovec.by
Более двух недель назад на сайте газеты "Дняпровец" появилась информация о том, что в городе Речица Гомельской области Беларуси побывал генерал-майор ВДВ России Анатолий Концевой. Этот, казалось бы, не примечательный факт на самом деле может иметь огромное значение.

Дело в том, что Анатолий Концевой — фигура очень известная и авторитетная в российских ВДВ. Он долгое время командовал, в том числе и в боевых условия, 45-й отдельной бригадой специального назначения ВДВ, элитным подразделением российских десантников. Эта бригада отлично подготовлена и на данный момент входит в состав российских Сил специальных операций. Отдельные подразделения 45-й бригады активно участвовали в аннексии украинского Крыма, о чем писали в свое время даже российские СМИ.

Анатолий Концевой
Анатолий Концевой в Речице dneprovec.by

Более того, Концевой является бывшим командиром и близким другом полковника Вадима Панькова, нынешнего командира 45-й бригады, о котором упоминал во время своей поездки в Речицу. Как сообщил "Дняпровец", Концевой заметил, что постарается вернутся в Речицу вместе с Паньковым. Вадим Паньков в феврале 2014 года находился в Крыму и вел переговоры с высшим командным составом и офицерами украинской армии — как отставными, так и действующими, склоняя их к предательству и поддержке аннексии. И, по данным разнообразных источников, делал он это весьма успешно. Появление Концевого в болотах белорусского Полесья и возможный визит Панькова в Беларусь незадолго до начала масштабных учений "Запад-2017" могут свидетельствовать о том, что Россия намерена использовать эти учения для достижения неких геополитических целей. Каких именно — ужесточение своего контроля над Белоруссией, установление режима, более лояльного Кремлю или даже полная оккупация нашей страны — пока не ясно, однако Россия способна на все.

Вадим Паньков, комбриг, полковник
Вадим Паньков vm.ru
Косвенно об этом свидетельствует и активизации подразделений российских ССО и их появление на территории Беларуси. Официально нет информации, будут ли подразделения российских ССО официально участвовать в "Западе-2017". Однако есть ряд свидетельств, в том числе и от самих российских военных, что некоторые подразделения ССО все-таки примут участие в учениях и уже находятся на белоруской территории. Так, командующий Балтийским флотом РФ в мае этого года, рассказывая об участии в "Западе-2017", заявил: "В этом учении в той или иной мере будет принимать участие весь Балтфлот. Это будут практически все подразделения морской, сухопутной и авиационной составляющих сил и средств флота". Стоит отметить, что в состав БФ входит ряд подразделений, в частности 313-й отряд специального назначения и 473-й отряд специального назначения, которые также являются частью ССО РФ.

Кроме того, командующий ВДВ ВС РФ генерал-полковник Андрей Сердюков несколько недель назад заявил, что на учениях "Запад-2017" российские десантники будут действовать "в составе вспомогательного пункта управления ВДВ и трех дивизий". При этом генерал отметил, что в Беларусь российские ВДВ направлять не будут, а "будут выполнять учебно-боевые задачи на незнакомых полигонах Западного военного округа". Конкретный замысел официально пока не изложен, однако можно предположить, что некоторое число десантников из 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, которой командует уже Паньков, может быть направлено в Беларусь для определенных специальных операций.

Кроме того, многочисленные факты фиксации очевидцами российских солдат без опознавательных знаков на территории Беларуси также косвенно свидетельствует о том, что это могут быть бойцы ССО РФ. Ведь очевидно, что они со своими шевронами по территории чужого государства ходить не будут, а обычным военнослужащим российской армии скрывать свою войсковую принадлежность смысла нет. Так, еще в конце июля в Сети появились первые фото вооруженных людей без опознавательных знаков в Витебске. Предположительно, это были российские солдаты. 22 августа появились фото российских военных без шевронов в Борисове. А неделю назад появилась информация от местных жителей, что в лесах возле города Борисова очевидцы видели множество российских военных без опознавательных знаков.

запад2017
Карта, на которой отмечены места, где местные жители видели российские войска

запад2017, Витебск, российские военные
Неизвестные вооруженные люди в Витебске

запад2017, Витебск, российские военные
Соцсети

Все это выглядит весьма тревожно, ведь именно российские ССО захватывали Крым, участвовали в российской агрессии на Донбассе и воевали на территории Сирии. Они специализируются на проведении секретных силовых операций, в том числе и таких, как смена власти в определенной стране, ликвидация ее высшего военно-политического руководства и других подобных мероприятиях. Их массовая переброска в Беларусь во главе с Анатолием Концевым, известным мастером спецопераций, который, к тому же, имеет многочисленные связи среди белорусских силовиков и может виртуозно манипулировать ими, не сулит Беларуси ничего хорошего.

Но белорусская общественность, понимая всю опасность ситуации, не сидит сложа руки. В августе началась акция гражданского контроля российских войск в Беларуси — простые белорусы постят в соцсетях фото и видео российских солдат и их техники с хештегами #Захад2017, #Запад2017. Цель этой акции — публично отслеживать передвижения российских войск в Беларуси и таким образом минимизировать вероятность оккупации нашей страны или других негативных сценариев.

22 августа в Минске были расклеены плакаты, которые призывают российских солдат возвращаться домой. 24 августа в Минске на мосту активисты вывесили большой баннер "Русский солдат уходи домой". А на 8 сентября в 18.00 на Октябрьской площади Минска запланирована масштабная акция предупреждения с требованием отмены учений "Запад-2017". Все это свидетельствует о том, что наши граждане и словом, и делом готовы защищать свободу Беларуси. И мы ее обязательно отстоим.

Плакаты в Минске
Плакаты в Минске
Баннер в Минске
Баннер в Минске «Русский солдат уходи домой».
Надписи, призывающие выйти на митинг с требованием отмены учений «Запад-2017»
Анатолий Концевой

Максим Петровский, военный журналист

фото: dneprovec.by, соцсети

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Концевой, Беларусь, Запад2017, Паньков, десантники, ССО, учения, 45бригада, Максим Петровский, авторская статья
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