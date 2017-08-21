Российские ССО в Беларуси: что делает генерал ВДВ в болотах Полесья?

Речицу посетила фигура, очень известная и авторитетная в российских военных кругах.

Анатолий Концевой dneprovec.by

Более двух недель назад на сайте газеты "Дняпровец" появилась информация о том, что в городе Речица Гомельской области Беларуси побывал генерал-майор ВДВ России Анатолий Концевой. Этот, казалось бы, не примечательный факт на самом деле может иметь огромное значение.

Дело в том, что Анатолий Концевой — фигура очень известная и авторитетная в российских ВДВ. Он долгое время командовал, в том числе и в боевых условия, 45-й отдельной бригадой специального назначения ВДВ, элитным подразделением российских десантников. Эта бригада отлично подготовлена и на данный момент входит в состав российских Сил специальных операций. Отдельные подразделения 45-й бригады активно участвовали в аннексии украинского Крыма, о чем писали в свое время даже российские СМИ.

Анатолий Концевой в Речице dneprovec.by

Более того, Концевой является бывшим командиром и близким другом полковника Вадима Панькова, нынешнего командира 45-й бригады, о котором упоминал во время своей поездки в Речицу. Как сообщил "Дняпровец", Концевой заметил, что постарается вернутся в Речицу вместе с Паньковым. Вадим Паньков в феврале 2014 года находился в Крыму и вел переговоры с высшим командным составом и офицерами украинской армии — как отставными, так и действующими, склоняя их к предательству и поддержке аннексии. И, по данным разнообразных источников, делал он это весьма успешно. Появление Концевого в болотах белорусского Полесья и возможный визит Панькова в Беларусь незадолго до начала масштабных учений "Запад-2017" могут свидетельствовать о том, что Россия намерена использовать эти учения для достижения неких геополитических целей. Каких именно — ужесточение своего контроля над Белоруссией, установление режима, более лояльного Кремлю или даже полная оккупация нашей страны — пока не ясно, однако Россия способна на все.

Вадим Паньков vm.ru

Косвенно об этом свидетельствует и активизации подразделений российских ССО и их появление на территории Беларуси. Официально нет информации, будут ли подразделения российских ССО официально участвовать в "Западе-2017". Однако есть ряд свидетельств, в том числе и от самих российских военных, что некоторые подразделения ССО все-таки примут участие в учениях и уже находятся на белоруской территории. Так, командующий Балтийским флотом РФ в мае этого года, рассказывая об участии в "Западе-2017", заявил: "В этом учении в той или иной мере будет принимать участие весь Балтфлот. Это будут практически все подразделения морской, сухопутной и авиационной составляющих сил и средств флота". Стоит отметить, что в состав БФ входит ряд подразделений, в частности 313-й отряд специального назначения и 473-й отряд специального назначения, которые также являются частью ССО РФ.

Кроме того, командующий ВДВ ВС РФ генерал-полковник Андрей Сердюков несколько недель назад заявил, что на учениях "Запад-2017" российские десантники будут действовать "в составе вспомогательного пункта управления ВДВ и трех дивизий". При этом генерал отметил, что в Беларусь российские ВДВ направлять не будут, а "будут выполнять учебно-боевые задачи на незнакомых полигонах Западного военного округа". Конкретный замысел официально пока не изложен, однако можно предположить, что некоторое число десантников из 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, которой командует уже Паньков, может быть направлено в Беларусь для определенных специальных операций.

Кроме того, многочисленные факты фиксации очевидцами российских солдат без опознавательных знаков на территории Беларуси также косвенно свидетельствует о том, что это могут быть бойцы ССО РФ. Ведь очевидно, что они со своими шевронами по территории чужого государства ходить не будут, а обычным военнослужащим российской армии скрывать свою войсковую принадлежность смысла нет. Так, еще в конце июля в Сети появились первые фото вооруженных людей без опознавательных знаков в Витебске. Предположительно, это были российские солдаты. 22 августа появились фото российских военных без шевронов в Борисове. А неделю назад появилась информация от местных жителей, что в лесах возле города Борисова очевидцы видели множество российских военных без опознавательных знаков.

Карта, на которой отмечены места, где местные жители видели российские войска

Неизвестные вооруженные люди в Витебске

Соцсети

Все это выглядит весьма тревожно, ведь именно российские ССО захватывали Крым, участвовали в российской агрессии на Донбассе и воевали на территории Сирии. Они специализируются на проведении секретных силовых операций, в том числе и таких, как смена власти в определенной стране, ликвидация ее высшего военно-политического руководства и других подобных мероприятиях. Их массовая переброска в Беларусь во главе с Анатолием Концевым, известным мастером спецопераций, который, к тому же, имеет многочисленные связи среди белорусских силовиков и может виртуозно манипулировать ими, не сулит Беларуси ничего хорошего.

Но белорусская общественность, понимая всю опасность ситуации, не сидит сложа руки. В августе началась акция гражданского контроля российских войск в Беларуси — простые белорусы постят в соцсетях фото и видео российских солдат и их техники с хештегами #Захад2017, #Запад2017. Цель этой акции — публично отслеживать передвижения российских войск в Беларуси и таким образом минимизировать вероятность оккупации нашей страны или других негативных сценариев.

22 августа в Минске были расклеены плакаты, которые призывают российских солдат возвращаться домой. 24 августа в Минске на мосту активисты вывесили большой баннер "Русский солдат уходи домой". А на 8 сентября в 18.00 на Октябрьской площади Минска запланирована масштабная акция предупреждения с требованием отмены учений "Запад-2017". Все это свидетельствует о том, что наши граждане и словом, и делом готовы защищать свободу Беларуси. И мы ее обязательно отстоим.

Плакаты в Минске

Баннер в Минске «Русский солдат уходи домой».

Анатолий Концевой

Максим Петровский, военный журналист

фото: dneprovec.by, соцсети