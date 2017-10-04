Российские войска на границе Украины. Экс-депутат Госдумы рассказал о возможных провокациях

Тема Украины опять стала если не ведущей, то вновь очень заметной на российском телевидении, в пропагандистской кампании, отметил Боровой.

Российские военные Reuters

В связи с подготовкой Кремлем новых провокаций, Украине стоит серьезно готовиться к противодействию России

Об этом российский оппозиционер Константин Боровой в колонке на "Апострофе".

"Я думаю, что сегодня у Кремля существует несколько мобилизационных планов. Один из них, безусловно, касается Украины. Потому что войска размещены на западных границах России, в Беларуси. Ожидать провокаций стоит", — отмечает Боровой.

На его взгляд, Украине необходимо искать возможности для противостояния российской агрессии.

"У меня ощущение, что в Украине такой готовности пока нет. Как Кремль это будет осуществлять, пока не ясно. Но по многим косвенным признакам понятно, что такие провокации планируются", — считает политик.

По словам Борового, такие события обсуждаются на уровне доверенных лиц Кремля, а также на экспертном и пропагандистском уровнях.

"Тема Украины опять стала если не ведущей, то вновь очень заметной на российском телевидении, в пропагандистской кампании", — отмечает политик.

При этом он считает, что наблюдаемое нагнетание напряженности может свидетельствовать о том, что Кремль может перейти от виртуальных к реальным военным действиям.

Напомним, ранее экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины Игорь Романенко рассказал в комментарии "Главреду", какая группировка нужна России для масштабной войны в Украине.