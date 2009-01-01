Российских танков на Донбассе больше, чем в армии Британии — Климкин

По словам Климкина, все страны в свободном мире должны объединиться против угрозы со стороны администрации Кремля.

Российские танки на Донбассе, иллюстрация. bellingcat.com Россия разместила на Донбассе в четыре раза больше танков, чем имеет армия Великобритании.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии Daily Mail, после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в попытке "сеять раздор на Западе".

Климкин заявил, что Россия "врет в промышленном масштабе" о "гибридной войне", которую ведет против Украины.

"Мы обсуждаем Донбасс. Россия говорит, что их там нет, несмотря на наличие до 500 танков — в четыре раза больше, чем танков в британской армии на вооружении — наравне с сотнями другого тяжелого вооружения и тысячами российских регулярных военных и наемников", — сказал Климкин.

Глава МИД отметил, что мир должен "проснуться" от угрозы со стороны России, поскольку наряду с танками и пушками, а также вмешательством в выборы, "это — природа гибридной войны, которую Россия ведет на Западе".

"Мы должны наконец проснуться и объединиться против этой империалистической неокрасной угрозы, которую нынешняя кремлевская администрация создает для свободного мира", — сказал Климкин.

Также он сказал, что Украина также подверглась российскому кибер-саботажу на своих энергосетях.

Ранее блогер "Злой одессит" писал о том, как российские танки на опыте Донбасса въедут в Европу.