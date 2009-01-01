Российский блогер рассказал, когда Путина "расстреляют, как Чаушеску"

Путин может продолжать жить в своем выдуманном мирке резиденции Ново-Огарево, пишет Рабинович.

Владимир Путин Reuters

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что "инфляция была рекордно низкой и продолжает снижаться", противоречит фактическим данным, что может привести к неожиданному для власти социальному взрыву.

Об этом заявил российский финансист и блогер Слава Рабинович, пишет журнал "Публичные люди".

"Как Путин любит цифры!!! Мы это видим уже 17 лет. "Десятидолларовые шлюхи", — сообщил тогда глава государства о вдовах только что погибших подводников "Курска", например... Только цены на гречку и горох с фасолью выросли соответственно на 21% и 14,7%. Сливочное масло стало дороже на 20%, сыры — на 10,3%, молоко питьевое стерилизованное — на 9,5%, творог — на 7,8%, сметана — на 7,2%", — отметил он.

"Содержание и ремонт жилья подорожали на 6,4–8%, электроэнергия — на 7,7–8,4%, горячее и холодное водоснабжение — почти на 6%. Удостоверение завещания в нотариальной конторе подорожало на 19,1%. Настойка пустырника подорожала более чем на 20%, корвалол — на 17,4%, поливитамины — на 14,6%. А Путин может продолжать жить в своем выдуманном мирке резиденции Ново-Огарево и бункера в горе Ямантау. Пока его не расстреляют, как Чаушеску. У которого накануне ареста тоже был похожий рейтинг. И похожая картинка мира", — подытожил блогер.

Напомним, ранее психолог рассказал, о чем говорят жесты и мимика Путина.