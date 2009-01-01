Российский блогер рассказал, почему Украина не станет "разменной монетой" между США и Россией

Использование разменной монеты в качестве Украины на такого рода переговорах повлечет за собой очень серьезное противостояние Трампа

Украина не станет «разменной монетой» между США и Россией Голос Америки

Вопрос Украины во время встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина будет, как минимум, "вынесен за скобки".

Такое мнение высказал российский финансист и блогер Слава Рабинович, пишет "Обозреватель".

Отвечая на вопрос, может ли невмешательство нового президента США в события в Украине быть признаком того, что Вашингтон отдает эту тему на откуп Кремлю, финансист заверил: "Даже если на данный момент Трамп не будет вмешиваться, ситуация вряд ли изменится. И каким образом, позвольте спросить, в ситуацию вмешивался Обама? Сам Трамп недавно очень жестко ответил на обвинения в том, что он — "агент Путина". Он напомнил, что аннексия Крыма произошла во время президентства Обамы".

Он считает, что использование Украины в качестве некой разменной монеты на такого рода переговорах повлечет за собой очень серьезное противостояние Трампа с политическим истеблишментом США и еще больше увеличит и так отличные от нуля шансы на то, чтобы не досидеть до окончания своего срока.

"Все, что касается Украины, я думаю, будет, как минимум, выведено за скобки, даже если Путин решит поднимать этот вопрос", — убежден Рабинович.

Напомним, ранее западные СМИ объяснили, почему не будет сделки Путина с Трампом.