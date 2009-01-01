Российский финансист: обращать внимание на слова Захарченко — то же, что слушать Чикатило

На Донбассе РФ поставила свои марионеточные режимы, сказал Слава Рабинович.

Александр Захарченко dan-news.info

Российский финансист и блогерзаявил, что обращать внимание на— то же самое, что слушать советского серийного убийцу Андрея Чикатило.

Об этом он рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время аналитик подчеркнул, что "Россия давно превратила оккупированные территории Украины в некий сектор Газа".

"Не стоит обращать внимание на то, что говорит Захарченко. Это же преступник и террорист. Слушать заявление Захарченко об уничтожении Украины за 60 дней — то же самое, что слушать Чикатило", — отметил блогер.

По словам эксперта, то, что происходит сейчас в террористических ДНР и ЛНР напоминает ему события столетней давности. "Я говорю о преступлениях чекистов и большевиков", — добавил финансист.

"И это все делает Россия, а не какой-то Захарченко или жители Донбасса. Москва поставила и сохраняет там свои марионеточные режимы. Ничего другого от чекистов ожидать не стоило", — считает Рабинович.

Ранее известный блогер, который пишет под псевдонимом Фашик Донецкий, говорил, что Александр Захарченко боится ходить по захваченному Донецку без охраны. Ознакомиться со сведениями активиста можно здесь.