Российский историк объяснил, ради чего Путин пошел на войну с "ближайшим родственником"

Главе РФ нужен был конфликт, который оправдал бы его диктаторскую авторитарную позицию, считает Зубов.
Об этом российский историк и оппозиционер Андрей Зубов рассказал в интервью "Фактам".
По его словам, когда глава России решил аннексировать Крым, начать противостояние на Донбассе, он думал не столько о том, что без полуострова "дня не проживет, а "Новороссия" ему очень нужна".
"Гораздо более важным для него был конфликт, который оправдал бы его диктаторскую авторитарную позицию и сохранил бы его власть на многие годы", — отметил собеседник издания.
Также аналитик выразил мнение, что "Украина, ее народ, российско-украинские отношения оказались заложниками желания стареющего диктатора остаться у власти". "Это настоящая трагедия", — добавил Зубов.
Ранее британский журналист и публицист Эдвард Лукас написал, что Владимир Путин хочет изменить безопасностный порядок Европы, стратегия российского лидера проста — разделяй и властвуй.