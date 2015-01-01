Российский историк объяснил, ради чего Путин пошел на войну с "ближайшим родственником"

Главе РФ нужен был конфликт, который оправдал бы его диктаторскую авторитарную позицию, считает Зубов.

Владимир Путин Reuters

Президент РФпошел на войну с "ближайшим родственником" — Украиной — ради своих личных амбиций, страхов близкого круга, друзей, которые боялись потерять власть и деньги.

Об этом российский историк и оппозиционер Андрей Зубов рассказал в интервью "Фактам".

По его словам, когда глава России решил аннексировать Крым, начать противостояние на Донбассе, он думал не столько о том, что без полуострова "дня не проживет, а "Новороссия" ему очень нужна".

"Гораздо более важным для него был конфликт, который оправдал бы его диктаторскую авторитарную позицию и сохранил бы его власть на многие годы", — отметил собеседник издания.

Также аналитик выразил мнение, что "Украина, ее народ, российско-украинские отношения оказались заложниками желания стареющего диктатора остаться у власти". "Это настоящая трагедия", — добавил Зубов.

Ранее британский журналист и публицист Эдвард Лукас написал, что Владимир Путин хочет изменить безопасностный порядок Европы, стратегия российского лидера проста — разделяй и властвуй.