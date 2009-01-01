Российский певец рассказал, зачем Путину нужна большая война

Война — единственный выход Путина и его своры из сложившейся экономической ситуации и его преступлений, говорит певец.

Владимир Путин Reuters

Президент России Владимир Путин может начать широкомасштабную войну с одной из стран для сохранения власти и сокрытия тяжелого экономического состояния РФ. И Беларусь может быть следующим объектом интервенции.

Об этом рассказал известный российский композитор и певец Алексей Лебединский, более известен под псевдонимом Профессор Лебединский, пишет "Обозреватель".

По его мнению, Путину нужна большая война, чтобы обвинить во внутренних проблемах страны внешние силы.

"Война — единственный выход Путина и его своры из сложившейся экономической ситуации и его преступлений. Поэтому мы ждем, что же будет дальше", — сказал Лебединский.

Певец также отметил, что ускорить подобное развитие событий может неопределенная позиция президента США Дональда Трампа относительно российской агрессии.

"Поэтому нужно готовиться к худшему. Даже считаю, что мы вынуждены и должны готовиться к худшему. И непонятно, кто будет следующим объектом интервенции. Беларусь может быть", — сказал Лебединский.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что переброска к восточным границам Евросоюза американской бронетехники, артиллерийских орудий и грузового транспорта — подтверждение того, что НАТО начинало готовиться к возможной агрессии России против восточноевропейских стран.