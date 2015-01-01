Российский политолог назвал самую большую гарантию независимости Украины

Первая реакция Конгресса показывает, что Трамп будет вынужден с ним считаться, пишет Пионтковский.

Владимир Путин kremlin.ru

В 2017-ом году провалятся попытки Москвы завербовать и соблазнить избранного президентом США Дональда Трампа необходимостью союза с президентом РФ Владимиром Путиным , вместе дойти до каких-то мифических целей и как плату за этот союз вырвать у него соглашение на свободу своих рук на постсоветском пространстве.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в материале на "Обозревателе".

"Ведь первая реакция Конгресса показывает, что Трамп будет вынужден с ним считаться. Конгрессмены сказали, что они немедленно рассмотрят вопрос о санкциях, если Трамп все-таки пожелает что-то отменить. Он может отменять указы Обамы, но не может отменять законы, принятые Конгрессом", — считает он.

"Слить Украину тоже не получится. Украина — это не объект дележки, а субъект, который сам может постоять за себя и дать отпор, который уже давала путинской агрессии. Напомню, что это привело к провалу "русского мира" и проекта "Новороссия".

Поэтому любая попытка дальнейшей агрессии России встретит большое сопротивление Украины. И самая большая гарантия независимости Украины — это не настроение Трампа, а готовность самих украинцев себя защищать", — добавил Пионтковский.

Напомним, ранее эксперт объяснил, как Путин может заигрывать с Трампом.