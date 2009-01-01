В Чечне живет "ядерный электорат" президента РФ, сказал Крашенинников.

Владимир Путин Reuters

показал, что из населения полуострова готовят электоральный ресурс для(запланированы на март 2018-го) по примеру Чечни.

Такое мнение российский политолог Федор Крашенинников высказал в эфире "Радио Крым.Реалии", говорится на ru.krymr.com.

По словам эксперта, все, что глава России говорил в Крыму, было адресовано не всей стране, а именно жителям полуострова.

"У Владимира Путина есть несколько регионов, которые ему очень дороги, — Тува, Санкт-Петербург, Сочи — и Крым один из них", — отметил аналитик. Крашенинников сказал, что "из Крыма готовят еще один электоральный ресурс вроде Чечни, где за... Путина голосует огромный процент населения, где живет его ядерный электорат".

Напомним, Владимир Путин посетил Крым 18 августа. Ранее российский социолог Сергей Белановский говорил, что политик твердо решил уйти с поста президента РФ, в государстве "вся элита консолидирована в том, что свободных выборов допускать нельзя".